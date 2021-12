Comment choisir les bons jouets pour votre enfant

Noël sera bientôt là, alors comment choisir les cadeaux qui conviennent à votre enfant ? Vous pouvez penser que le choix des jouets pour enfants devrait être simple, mais il y a une telle variété de jouets sur les étagères de nos jours que cela peut être écrasant. Voici quelques idées pour choisir des jouets qui grandiront avec vos enfants, les stimuleront et favoriseront leur développement général

Jouets à extrémités ouvertes

Les tout-petits adorent jouer avec des jouets sanji qu’ils peuvent démonter et remonter, ainsi que rentrer et sortir. Les jouets “ouverts” peuvent être utilisés de nombreuses façons différentes, laissant libre cours à l’imagination des enfants. Les blocs à emboîter sont un bon exemple de jouet ouvert. Ils peuvent être utilisés pour fabriquer un pont, un vaisseau spatial, une route, etc. Les blocs ou gobelets emboîtables et les jouets pour le sable ou l’eau sont également de bonnes options. Ces jouets sont parfaits pour aider les enfants à développer leur capacité à résoudre des problèmes et leur pensée logique.

Jouets intemporels

Il y a toujours ces jouets avec lesquels les enfants jouent pendant quelques jours, puis n’y touchent plus. Recherchez des jouets qui peuvent être utilisés à différents stades de développement. Il peut s’agir de petits animaux en plastique, de maisons de poupée, de camions à benne, d’animaux en peluche, etc. Ce sont des objets qui peuvent être utilisés pendant des années au cours de la période de la petite enfance.

Résolution de problèmes et créativité

Les jouets qui donnent aux enfants la possibilité de résoudre des problèmes par eux-mêmes, ou avec un peu d’aide, renforcent leurs capacités de raisonnement logique et de résolution de problèmes. Il peut s’agir de puzzles, de trieurs de formes et de blocs. Le matériel artistique comme la peinture, l’argile ou les crayons de couleur encourage l’exploration et la créativité. Ces types de jouets aident également les enfants à comprendre comment les choses s’assemblent, à développer leur coordination œil-main et leur motricité fine.

Le jeu dans la vie réelle

Au stade de la petite enfance, les enfants commencent à comprendre comment les choses fonctionnent et veulent jouer avec des objets réels, comme votre téléphone portable. “Les jouets de la vie réelle, tels que la nourriture et la vaisselle en plastique, les téléphones jouets, les vêtements habillés et les outils de nettoyage de taille enfant, aident les enfants à développer leur motricité fine et leur capacité à résoudre des problèmes.

Choisir les bons jouets

Une règle de base : Moins, c’est plus. Moins un jouet en fait, plus l’enfant a la possibilité de créer et d’apprendre grâce à lui. Les jouets simples sont plus faciles à utiliser pour les enfants, nécessitent moins de surveillance et peuvent durer plus longtemps.

La sécurité avant tout

Les jouets doivent correspondre au niveau de développement et à l’âge de l’enfant. Les jouets doivent être propres et ne pas comporter de coins pointus ou de petites pièces détachables. Ils ne doivent pas non plus contenir de matériaux dangereux, toxiques ou inflammables.

Longue durée de vie

Pour survivre aux manipulations répétées d’un enfant, un jouet doit être fait de matériaux stables et solides.

Facile à utiliser

Un enfant doit être capable de faire fonctionner un jouet par lui-même pour en profiter. En général, les jouets simples sont les plus faciles à utiliser.

Valeur sociale

Les enfants acquièrent d’importantes compétences sociales en jouant avec d’autres enfants. En jouant socialement, ils se familiarisent avec la coopération, la négociation et le compromis. Pour les enfants plus âgés qui sont plus enclins à partager, choisissez des jouets qu’ils peuvent utiliser avec d’autres. Pour les enfants plus jeunes, prévoyez suffisamment de jouets pour que le partage ne soit pas nécessaire.