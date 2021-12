Nobodinoz, la marque pour enfants haute en couleur

Depuis son existence, la marque Nobodinoz n’a cessé d’apporter de la joie de vivre dans la vie des parents et des enfants. Tous leurs produits allient style, qualité et petit prix.

Nobodinoz

La marque Nobodinoz a vu le jour en 2012. Il s’agit d’une marque franco-espagnole pleine de tendresse et qui pense en particulier aux biens des enfants et des tout-petits. En effet, les deux créateurs, Roman Bressan et Murielle, ne veulent fournir aux clients que des produits de qualité, tendance et qui sont surtout fabriqués de manière écoresponsable. Ils mettent en valeur leur passion et leur savoir-faire dans de nombreuses régions. Aujourd’hui, la marque propose tout un catalogue de produits très variés et leurs tissus sont tous imprimés et teintés à Barcelone.

Nobodinoz, quels articles ?

Cette marque pleine de poésie propose tout un tas d’articles, surtout pour les bébés et les enfants. Ce sont tous des produits qui semblent parfaitement très utiles pour aider ces petits êtres à grandir dans le bonheur : bavoirs, gigoteuses, capes de bain, jouets en bois, berceaux, tour de lit, etc. Nobodinoz réalise également une gamme de produits qui sont dédiés à décorer la chambre des enfants. Il y a entre autres les tipis Nobodinoz, les coussins de toute forme, des fauteuils, des paniers de rangement, les cabanes enfants, des ciels de lit ou encore des poufs de tout âge. Les créateurs ont surtout mis en avant le style et la praticité. Il y a, par exemple, les sacs de maternités ou le sac à langer qu’ils proposent aux mamans. Le meilleur dans tout cela, c’est que cette marque de qualité se montre beaucoup plus respectueuse à l’environnement en utilisant le coton bio dans sa fabrication aussi bien en France qu’en Espagne. Tous les produits proposés sont donc non toxiques pour les enfants.

L’univers coloré des enfants avec Nobodinoz

Puisque les couleurs sont très importantes pour les enfants, Nobodinoz leur propose de nombreux articles colorés, notamment pour décorer leur chambre. En associant la forme des objets et leur couleur, nous pouvons concevoir un cadre assez original. Pour le plus grand plaisir des enfants, les parents peuvent transformer leur chambre en un petit coin de paradis très fun et coloré en optant pour les produits de cette marque. La marque propose toute une gamme de tours de lit, matelas de sol, de gigoteuse, tapis, poufs et coussins qui sont déclinés en différents motifs très punch et colorés. Avec un tipi aux mille couleurs, les bouts de choux sont parfaitement transportés au Far West afin d’y vivre une aventure incroyable. Une multitude de possibilités est offerte par Nobodinoz pour rendre la pièce d’un enfant bien décorée. L’entreprise confectionne tous ses produits avec plein d’amour et beaucoup de soin afin de garantir la joie de vivre de tous les bambins. Grâce au mélange de couleurs et de qualité mise en avant dans les meubles, les objets de décoration et les jouets, les enfants peuvent vivre dans un monde où tout est parfait.