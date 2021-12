Les Contes de Souhila : Lia et Benoît paru aux Editions LCS

Les excellentes éditions LCS présentent un magnifique conte pour enfants (et grands…) sur la tolérance et l’acceptation de la différence : Lia et Benoît par Souhila Chidiac et Aurélie Varizat.

L’argument du livre :



Lia est une jeune fille carrée qui vit à Carréville, là où tout est carré, même les animaux. Un jour, elle s’égare et se retrouve dans une ville où tout est rond, même les animaux, elle est à Rondeville. Elle fait la rencontre de Benoît, un jeune homme tout rond et c’est le coup de foudre. Malheureusement, les différences dérangent et l’intolérance va compliquer leur histoire d’amour…

Quelques mots sur l’auteure :

“J’ai commencé à écrire pour mes enfants car j’avais envie de leur créer un univers coloré, magique, extraordinaire. J’aime aborder des thèmes importants à mes yeux comme la tolérance, la différence et surtout pouvoir en discuter avec les enfants lors de mes interventions dans des écoles primaires ou des médiathèques et ainsi les faire réagir sur ce sujet toujours d’actualité. J’aborde aussi le thème de l’hygiène dentaire avec « L’île aux dents ». ”

Mon avis de lectrice :

Je me suis plongée avec curiosité et bonheur dans l’univers binaire que décrit Souhila Chidiac dans ce très beau livre jeunesse : Lia et Benoît. Ces deux adolescents vivent dans des mondes où les nuances n’existent pas. Tout est soit rond, soit carré. Avec courage et grâce à leur ouverture d’esprit, ils arrivent à démontrer qu’on peut dépasser les différences et apporter de la mixité dans le monde.

J’ai beaucoup aimé la douceur du récit, qui présente des faits durs et difficiles avec des mots simples. Les concepts de tolérance et de combativité pour abolir les préjugés sont présentés avec bienveillance et espoir. Les dessins tendres aux couleurs pastels illustrent admirablement les textes.

Dans la série Les contes de Souhila, Lia et Benoît par Souhila Chidiac et Aurélie Varizat paru aux Editions LCS est un cadeau pertinent et nécessaire pour montrer qu’on peut lutter contre les préjugés avec douceur et bienveillance, tout en se divertissant. Belles lectures !