Sam Le Pompier : Le camion de pompiers Jupiter pour Noël

Parmi les idées de cadeaux de Noël à faire à un bambin à partir de l’âge de 3 ans, il y a le “Camion de pompiers Jupiter 2.0” de Sam le Pompier, de la marque Smoby. Avec ce jouet, il aura l’impression de faire partie de l’équipe de pompiers de son dessin animé préféré, puisqu’il va venir à la rescousse de plus d’un habitant de PontyPandy !

Le camion de pompiers Jupiter est disponible ICI.

Un camion de pompiers aux effets sonores réalistes

Difficile de passer à côté du camion Jupiter de Sam le Pompier dans un magasin de jouets, puisqu’il mesure quand même 28 cm. À l’intérieur du coffret, le camion forcément, une figurine articulée de notre héros préféré Sam le pompier, ainsi que 15 accessoires à manipuler. Tout ce qu’il faut donc pour passer un bon moment en compagnie de la belle équipe de sauveteurs de PontyPandy, les enfants seront ravis !

Le camion en lui-même est sympa esthétiquement. De couleur rouge, il est réaliste et possède tous les atouts qu’on lui connaît, à savoir des accessoires à manipuler, une sirène, des gyrophares, avec des effets sonores qui ajoutent encore plus au plaisir de jouer. Cela va permettre au jeune de s’inventer des histoires au volant de ce camion Jupiter. Le tout est robuste, il a plusieurs fonctions amusantes, telles que les feux avant et arrière fonctionnels, la lance à incendie forcément, l’échelle extensible, et plein d’espaces de stockage.

Nous avons été impressionnés par le nombre de rangements présents dans le camion. Les enfants seront ravis de découvrir tout cela au fur et à mesure qu’ils joueront avec. Ils remarqueront des détails plus subtils, tels que le câble de tractage à l’arrière du camion ou encore le spot sur le toit qui permet d’observer ce qui se passe durant la nuit.

En conclusion

Le camion Jupiter de Sam le Pompier est un jouet très sympa qui n’aura aucun mal à embarquer les plus jeunes adeptes d’action ! Ils seront ravis de faire vivre Sam, ce vaillant pompier qui a le cœur sur la main. Ils pourront s’inventer tout un tas d’histoires de sauvetages, d’urgences ou autres situations héroïques dignes d’une équipe de pompiers dévoués. Soit, faire partie intégrante de leur dessin animé préféré : Sam le Pompier

