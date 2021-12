Développer son business avec shopify

Comment développer votre business sur Shopify ?

Shopify est un outil de création et de customisation de boutique en ligne. L’utilisation est très simple et l’outil est très intuitif. Grâce à des dizaines de mises à jour effectuées depuis 2016, il est aujourd’hui possible de créer vous-même votre shop en quelques heures.

Création d’une boutique Shopify

Vous n’avez pas besoin de connaissances en design ou en développement de sites pour créer votre boutique. Après une inscription gratuite, vous avez directement accès à l’outil de personnalisation. Il vous permet de créer votre propre logo facilement et d’ajouter un nombre illimité de pages sur le site. La banque à image comprend des photos d’excellente qualité que vous pouvez utiliser. Les thèmes et les polices sont également très diversifiés. Vous pouvez modifier votre thème à tout moment, même après la mise en ligne.

Le processus de vente est extrêmement simple

Vous pouvez proposer tous types de produits sur votre boutique Shopify. Que vous vous spécialisiez en dropshipping ou que vous vendiez des produits digitaux, ajouter un produit sur la boutique se fait en un clin d’œil. Vous pouvez aussi créer des promotions ou offrir un service de livraison gratuite. Vous êtes libre de fixer vos propres prix. De plus, Shopify vous donne la possibilité de suivre tout le processus de vente, depuis la sélection de l’article jusqu’à l’expédition. C’est un outil complet. Et il vous suffit de lire les nombreux témoignages et avis shopify pour comprendre qu’il est tout à fait adapté aux débutants.

Conseils pour faire décoller votre activité sur Shopify

Si vous démarrez votre activité et que vous souhaitez développer une présence en ligne depuis le début, voici quelques conseils. Ils vous aideront à préparer le terrain pour avoir un impact même si vous n’avez pas encore d’audience et de clients :

• Étudiez attentivement votre marché. Vous devez connaître votre public cible sur le bout des doigts ;

• Mettez en place une stratégie SEO solide ;

• Inspirez-vous des boutiques ecommerce de vos concurrents pour savoir ce qui fonctionne déjà ;

• Envisagez de créer un programme d’affiliation pour augmenter votre trafic.

Si vous possédez déjà une activité et que vous souhaitez la renforcer par une boutique Shopify, les stratégies seront différentes. Vous avez déjà une certaine expérience et vous connaissez vos clients. Dans ce cas, voici ce que vous devriez privilégier :

• Sensibilisez votre audience et faites la promotion de votre magasin ecommerce auprès de vos clients ;

• Collectez un maximum d’adresses mail client pour les contacter régulièrement, les tenir au courant des nouveautés et les fidéliser ;

La concurrence est rude sur Internet. Pour vous distinguer, vous devez créer un lien émotionnel avec vos clients. Pour cela, travaillez vos fiches produits. Vous devez donner vie à l’article. Le client n’a pas l’occasion de le palper, de le tenir en main ou de le sentir. Vous devez compenser cela par une description précise et captivante. Privilégiez les photos de produits personnalisées (mais de qualité professionnelle) à celles que vous retrouverez sur d’autres sites. Et pour finir, n’hésitez pas à développer vos compétences en copywriting pour rédiger des textes de ventes qui convertiront facilement les visiteurs.