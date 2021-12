Sentosphère – Concept box Sablimage

Sentosphère, marque française, présente quelques nouveautés pour cette année et cette fin d’année. Une sélection pour révéler les talents et les passions des enfants, à travers des coffrets créatifs et des jeux qui éveillent les sens. Des produits français, créés et fabriqués en France, qui plairont aux parents comme aux enfants !

Sentosphère, marque française, propose depuis 32 ans des explorations des sens, pour les enfants, en débutant avec le Loto des Odeurs. Depuis, la marque a bien élargi ses collections, avec notamment beaucoup de coffrets créatifs. Parmi ceux-là et les nouveautés, on retrouve les coffrets Patarev dinosaures, Aquarellum Junior dinosaures, Aquarellum Grand format Capitales, Colorizzy Animaux de la forêt, Petit chef, ou encore Concept box Sablimage. Dans les autres collections, il y a aussi quelques nouveautés, comme le coffret Système solaire pour les expériences scientifiques et le coffret Savons & senteurs, du côté des ateliers cosmétiques.

La Concept box Sablimage présente une boîte Zéro déchet, avec un concept de packaging, qui se transforme en cadre, pour mettre en valeur les créations des enfants et de les accrocher au mur. Le coffret est complet, avec quatre tableaux à compléter et mettre en couleurs, le cadre, qui est la boîte, de seize pots de sable coloré, un petit couteau et une notice. Il y a tout ce qu’il faut pour réaliser de superbes tableaux en sable coloré, car les coffrets sont complets et adaptés aux enfants à partir de 4 ans. Huit modèles sont à retrouver, pour plaire au plus grand nombre d’enfants, avec des thèmes différents.

L’activité est simple, il suffit de lire attentivement la notice, pour pouvoir réaliser de beaux tableaux facilement. Le principe est aisé, il suffit de retirer certains morceaux encollés du tableau, pour pouvoir ensuite mettre la couleur adéquate sur la zone collante. Ainsi, les tableaux peuvent prendre forme et couleur, petit à petit. Il faut faire attention à bien retirer l’excédent de sable à chaque fois, pour ne pas mélanger les couleurs. L’activité créative est ludique, minutieuse et très plaisante, les enfants seront heureux de réaliser de somptueux tableaux, qu’ils pourront accrocher par la suite, avec l’aide de la boîte qui se reconvertit en cadre. Un concept sage, mettant en valeur, de manière écoresponsable, les œuvres des jeunes artistes, qui révolutionne la notion de l’emballage.

Sentosphère, marque française, qui crée et fabrique des produits français, va toujours plus loin dans sa responsabilité quant à l’écologie, avec des cartons recyclables, et maintenant sa boîte réutilisable et détournée. Elle propose ainsi des coffrets superbes et responsables à offrir et à retrouver au pied du sapin de Noël, parmi quelques autres…

