Mon premier livre – Deux nouveaux titres pour la collection

La collection Mon premier livre, des éditions Langue au chat, se complète avec deux nouveaux titres, J’aime les animaux et Je fête Noël, parus en septembre et octobre 2021. Des livres aux coins arrondis, souples et résistants, en caoutchouc, pour aborder les premiers mots, en sécurité.

Le petit livre cartonné présente, tout d’abord, les animaux de la maison, avec un tendre cliché d’un chaton et d’une petite fille. Les poissons rouges sont les premiers animaux domestiques présentés. Deux jolis poissons, parmi des bulles colorées. Un chien et une perruche sont à découvrir sur la prochaine double page. Un cobaye et ses petits, ainsi qu’un chaton et un chat, sont à retrouver par la suite, présentant des photographies touchantes, adorables. Les animaux du jardin sont à découvrir, dans une deuxième partie, présente par le cliché d’une enfant et d’un chien, dans les herbes et fleurs hautes.

Ainsi de suite, et de même pour le livre autour du thème de Noël, les photographies et les mots sont à associer, pour enrichir le vocabulaire et développer le langage. Des premiers mots à apprendre, avec deux livres aux coins renforcés en caoutchouc, car les petits aiment tout mettre à la bouche, qui permettront de protéger les ouvrages et sécuriser les enfants. Les jeunes lecteurs seront ravis de retrouver des petits, comme eux, à travers de belles photographies simples, amusantes, attendrissantes. Les livres proposent des thèmes, permettant ainsi de comparer ou faire la part des choses. Les imagiers sont colorés, plaisants, avec de belles photographies à chaque page, pour mieux visualiser et associer, par la suite, une image à un mot, développer le langage et favoriser la communication, les échanges.

Mon premier livre est une collection des éditions Langue au chat, qui s’enrichit de deux nouveaux titres, J’aime les animaux et Je fête Noël. Des petits imagiers faits de photographies belles, colorées et attendrissantes, pour apprendre les premiers mots et développer le langage.