Siku – Des petites voitures pour petits et grands

Siku, marque allemande de petites voitures, présente des modèles qui circulent dans les chambres des enfants, depuis des générations. La marque se renouvelle et présente quelques nouveautés pour ce Noël, afin de surprendre et d’amuser petits et grands enfants.

Siku est une référence des véhicules miniatures qui roulent, flottent ou volent, qui fête ses 100 ans. En effet, depuis 1921, la marque allemande transgénérationnelle a réussi à créer des échanges entre les générations et créer des moments de jeux et de partage. Pour aller toujours plus loin, la marque propose, des nouveautés et une nouvelle gamme de jouets pour les tout-petits.

Pour les enfants à partir de 3 ans, Siku présente quelques magnifiques véhicules à collectionner. Le transporteur de voitures, le camion poubelle le Manitou, le bus de tourisme de la RATP ou encore l’avion de ligne sont des véhicules incroyables, fascinants et parfaits pour jouer et compléter un univers riche en histoires, aventures, voyages… Après l’univers de la ville, celui de la ferme s’enrichit également, avec une ferme et trois véhicules ou accessoires. France Net Infos a testé les voitures à construire et à personnaliser. Une collection plaisante, où les enfants, à partir de trois ans, et avec un peu d’aide, vont pouvoir construire leur véhicule et le customiser avec l’aide d’une cinquantaine d’autocollants suggérés. Dans les boîtes se trouve un sachet avec tous les éléments pour construire le véhicule, une planche avec plein de petits stickers, pour personnaliser le véhicule, une fiche avec les instructions à suivre en pas à pas détaillés et photographié, ainsi qu’un feuillet avec la présentation de la collection. L’ensemble est ludique, plaisant et assez solide. Parfait pour les enfants d’une même fratrie qui veulent la même voiture et qui peuvent ainsi la différencier, selon les stickers apposés. Trois véhicules sont à retrouver, une Fiat 500 rose, pour les princesses modernes, une Mini Countryman et un Transpoter Volkswagen aux motifs de Noël.

Pour les plus petits, à partir de 18 mois, la marque Siku présente la gamme Toddys. Des véhicules à friction adorables, au design moderne et se présentant comme un jeu d’assemblage. En effet, au-delà du simple véhicule à friction qui avance parfaitement, les enfants vont pouvoir défaire leur voiture, en plusieurs parties, et s’ils en ont plusieurs, les assembler différemment, pour des expériences incroyables. Ainsi la motricité fine est également travaillée, tout en s’amusant. Comme un puzzle l’enfant peut aussi associer les bons éléments pour construire la voiture initiale. Les véhicules sont accompagnés d’un personnage, permettant de s’imaginer des aventures. Les voitures sont avec son et lumière, en appuyant sur un petit bouton qui allumera les phares, et fera un bruit de moteur ou de klaxon. L’univers Toddys présente un véhicule de pompier, une ambulance, une dépanneuse, une voiture de police, une voiture de course, un hélicoptère, une voiture hybride… Les voitures se composent de deux ou trois éléments à défaire et assembler assez facilement, mais cela demandera de la patiente et de la dextérité, pour les plus petits, qui n’y arriveront pas tout de suite !

Siku, marque allemande de voitures miniatures, surprend et captive pour ce Noël et son 100ème anniversaire. Les collections se complètent joyeusement avec de beaux véhicules qui feront rêver petits et grands enfants. Des coffrets de toutes tailles, pour les filles et les garçons, à retrouver au pied du sapin de Noël !

