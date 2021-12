Plantes des Celtes de Marilyn Brentegani

Marilyn Brentegani est ethno-herboriste et cueilleuse, et également certifiée en permaculture. Elle a fondé Herbaluna pour transmettre les connaissances des usages des plantes médicinales sauvages et la médecine des terres celtes. Son dernier livre, Plantes des Celtes est paru le 10 novembre 2021, aux Editions Leduc.

Dans cet ouvrage :

Les grands principes de l’herboristerie traditionnelle : histoire, structure, cycle des plantes-remèdes archaïques…

: histoire, structure, cycle des plantes-remèdes archaïques… Les plantes dans l’espace sacré de la roue de médecine celte : le cercle comme espace de guérison, les 4 directions, les 4 saisons, les 4 éléments.

: le cercle comme espace de guérison, les 4 directions, les 4 saisons, les 4 éléments. 8 rites de passage celtes et 24 plantes remèdes décryptés.

Allergies, système digestif, système pulmonaire, système circulatoire… : un index thérapeutique complet pour soulager les principaux maux du quotidien.

Tisanes, infusions, décoctions, alcoolatures, teintures-mères, fumigations, bains, huiles sacrées… : de nombreux remèdes et rituels au cœur de l’herboristerie celte.

Plantes des Celtes vous fera voyager avec le peuple végétal, dans les espaces sauvages ou cultivés. Ce très beau livre illustre merveilleusement la relation des humains avec le monde végétal.