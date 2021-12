Thorgal, tome 39, Neokóra

Neokóra est le trente-neuvième tome de la série Thorgal, des éditions Le Lombard. Une série incontournable et captivante, d’aventure et d’héroïc fantasy, qui se poursuit avec cet album, de Yann et Fred Vignaux, paru en novembre 2021.

Thorgal est enfin de retour vers son village, avec ses deux enfants, ainsi que de Gilli et Ava. Dans une embarcation mal en point, il espère pouvoir retrouver Aaricia. Cependant, Jolan est inquiet, les clins de la coque commencent à bouger, suite à la dernière tempête… Leur bateau va finir par se disjoindre et l’eau va s’infiltrer. Thorgal rassure son fils, expliquant qu’il a vu tout cela, mais qu’il est inutile d’affoler leurs compagnons, qui sont épuisés d’avoir écopé pendant toute la nuit. Aussi, il faut les laisser se reposer, reprendre des forces, avant d’affronter une nouvelle épreuve. Mais Jolan continue de demander si le bordage tiendra jusqu’à leur retour au village. Thorgal l’espère, sans vraiment affirmer répondre à la question de son fils. Puis il explique qu’il a hâte de serre Aaricia dans ses bras. Jolan se confie à son tour, expliquant qu’il a eu le temps de se remémorer certains évènements…

Ce nouvel album est plein de rebondissements et de surprises, car avant même l’arrivée de Thorgal au village, un affrontement mystérieux va avoir lieu en mer, tout comme une rencontre décisive ! Rien n’est vraiment laissé au hasard, dans cette bande dessinée qui fait référence à d’autres tomes et met en avant d’anciens personnages comme Kriss de Valnor, son fils Aniel, plus inquiétant que jamais et un certain Arisön. Le rythme de lecture est donné, on ne s’ennuie jamais, et on revient quelque peu aux origines. Pour sauver, une fois de plus sa belle Aaricia et le village, le héros va devoir faire des choix difficiles et revenir vers le vaisseau de Slive. Le récit est dense, riche en rebondissements, retrouvailles et inquiétudes. Le dessin est toujours plaisant, offrant des planches dynamiques et un découpage efficace. Un cahier graphique de recherches est à retrouver à la fin de l’ouvrage.

Neokóra est un nouvel album de la série Thorgal, des éditions Le Lombard, qui présente la suite des aventures du héros qui, de retour à son village, s’aperçoit que tous sont sous l’emprise d’un mystérieux sortilège, derrière lequel se cachent Kriss de Valnor et son fils…