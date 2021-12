Wilson jeux – Des nouveautés pour Noël

Pour ce Noël, plusieurs nouveautés sont à découvrir auprès de Wilson jeux, distributeur français de jeux de société et de puzzles. Les puzzles sont, bien évidemment à l’honneur et tendance, mais les jeux de société font leur place également, dans le choix des cadeaux de Noël !

Ainsi, Wilson jeux, distributeur français de jeux de société et de puzzles, présente quelques marques comme Puzzle Michèle wilson, Piatnik, Helvetiq, Gibsons, Ludattica, eeBoo… ainsi qu’une belle sélection d’idées cadeaux, pour cette fin d’année, avec quelques puzzles et des jeux de société, comme K3.

Du côté des puzzles, la grande tendance, pour s’évader, s’occuper les mains et l’esprit, il y a les puzzles eeBoo, colorés et beaux. Imprimés à l’encre végétale, sur du carton recyclé, ils sont qualitatifs et présentent de belles images colorées et exclusives. Il existe aussi des petites boîtes, pour les enfants, avec des petits puzzles colorés et pratiques à emporter en voyage, en week-end… La marque Puzzle Michèle Wilson présente aussi de beaux produits, des puzzles fascinants, avec l’incontournable carte de France et des départements, des représentations d’œuvre d’art, le plan de Paris…

Pour les jeux de société, France Net Infos propose de découvrir le jeu K3, d’Helvetiq. Une boîte simple, carrée, qui renferme 45 pions de bois de 5 couleurs différentes, de six pions naturels, de 4 pions blancs, d’un sac en coton et d’un livret de règles du jeu. Il s’agit d’un jeu en bois de stratégie, il faut monter ses pions, soigner son ascension, grimper tranquillement et essayer d’être le ou la dernière en lice, pour remporter la partie. Deux modes de jeux existent, coopératif et compétitif, pour 2 à joueurs, à partir de 8 ans. Il va falloir monter un K3, une pyramide de petits blocs de couleurs, avec les éléments en notre possession. Le jeu est plaisant, simple à première vue, mais tortueux, car il va falloir déterminer à l’avance quels blocs posés à la fin. En effet, les blocs en notre possession sont posés en pyramide et l’on ne peut utiliser que les blocs accessibles. Aussi, il faut donc penser à l’avance, de ce qui pourra être posé ou pas. Les joueurs ne pouvant plus poser de blocs seront éliminés, le dernier à poser un bloc à gagner ! Des pénalités et des jokers viennent agrémenter le jeu, pour plus d’ambiance et de suspense.

Petit jeu de déco et de réflexion, France Net Infos a eu un coup de cœur pour les puzzles casse-tête de Professor Puzzle, notamment l’elfe de Noël. Un petit bonhomme fait de petits carrés de bois, reliés à des élastiques, qui tournent et pivotent, pour créer différentes formes. Le petit lutin qui se tient bien debout, doit devenir un cube et inversement, le cube doit redevenir le lutin ! Un casse-tête astucieux et agaçant par moments, qui trouve, malgré tout, sa solution, sur un petit papier d’instructions, à l’intérieur de la boîte. Des entailles dans les cubes permettent de les tourner, de la manipuler, pour passer ou non l’élastique et faire prendre une forme différente au lutin. C’est complexe, prenant et pour les petits génies, à partir de 8 ans, mais aussi pour les adultes qui adoreront se prendre la tête !

Wilson jeux, distributeur français de jeux de société et de puzzles, présente une belle sélection de nouveautés et d’originalités pour ce Noël. Des jeux de société, des puzzles, des casse-têtes qui sauront trouver leur place au pied du sapin de Noël, et qui raviront petits et grands !

Le distributeur français de jeux de société et puzzles, Wilson jeux, est à retrouver par ici…