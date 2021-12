La collection, des éditions Usborne, Mon petit coffret livre et 3 puzzles se complète, pour cette fin d’année, avec le titre Le père Noël, paru en octobre 2021. Un joli coffret, comme un cadeau, qui se compose d’un petit livre et de trois puzzles de 9 pièces.

Le petit coffret, aux couleurs et dessins de Noël, est adorable, à offrir simple avec un galon autour ! La boîte se compose de trois petits puzzles de 9 pièces, ainsi que d’un petit livre cartonné. Le livre présente le village du père Noël, à la nuit tombée sous la neige qui tombe. Une belle et grande illustration, sur une double page, est à admirer, pour présenter le petit village du père Noël, son atelier, les lutins qui fabriquent les jouets, le vieil homme qui se repose avant de partir pour sa tournée…

Le coffret est plaisant, il plaira tant aux jeunes enfants qu’aux parents. Il propose de découvrir la magie de Noël, à travers un petit livre souple aux grandes illustrations et au texte simple, qui vient présenter la scène et interpelle également les jeunes lecteurs, en posant des questions. Ainsi les enfants participent à la lecture et observent avec attention les différentes images. Après la lecture, l’univers féérique de Noël se poursuit avec les trois puzzles à défaire et refaire. Des illustrations qui proviennent du livret, afin de revivre l’histoire et redécouvrir, différemment cet univers magique, qui fascine les enfants. Les puzzles sont simples, assez solides, pour les plus petits qui vont pouvoir assembler les pièces pour pouvoir admirer un joli tableau. Le dessin est très doux, coloré, avec un trait rond et dynamique à la fois.

Mon petit coffret livre et 3 puzzles – Le père Noël est un bel ouvrage, complet et ludique, des éditions Usborne, qui présente, aux jeunes enfants, l’univers féérique et la magie de Noël, à travers un livret coloré, qui présente le village du père Noël, accompagné de trois petits puzzles, pour revivre cette découverte.