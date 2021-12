edding – Des marqueurs pour les DIY de Noël

edding est une marque allemande qui depuis 1960 présente des marqueurs dont la qualité est connue et reconnue. Aussi, depuis, la marque n’a de cesse de se renouveler et rester tendance, avec un bel éventail de gammes, dont quelques-uns parfaits pour les fêtes !

edding, marque allemande de marqueurs, ne cesse d’élargir sa gamme de produits et de marqueurs. Les derniers sont les marqueurs peinture Acrylic, présentant une nouvelle expérience et manière de peindre et de présenter quelques belles œuvres. Cependant, pour ces fêtes de fin d’année, nous vous proposons de découvrir, pour les DIY de Noël, le marqueur 750 creative.

Le marqueur edding 750 creative est un marqueur à peinture à encre laquée, très couvrante. La gamme se décline en plusieurs coloris, avec des couleurs brillantes, comme l’argenté, le cuivré, le doré… Le marqueur est à secouer, avant utilisation, avec le bouchon dessus. L’encre permanente couvre le verre, le métal, le plastique, le papier, ainsi que les surfaces foncées. Les mines de 2 à 4 mm permettent de détailler plus ou moins des motifs, pour faire des photophores avec des petits pots en verre, des pots décorés sur des conserves… L’encre pigmentée sèche assez rapidement et ne bave pas. Elle est aussi assez résistante, permettant de rester longtemps sur les œuvres.

Le coup de cœur de France Net Infos est le marqueur edding 4085 et edding 4095, à la craie liquide, qui va permettre de décorer les fenêtres pour les fêtes ! En effet, il est plaisant pour pouvoir dessiner et créer ses propres motifs sur ses fenêtres, pour fêter Noël. Les marqueurs, avec des pointes de 1à 2 mm et 2 à 3 mm, sont plaisants à utiliser, permettant de dessiner facilement sur les fenêtres et créer de jolis dessins, pour Noël. Si l’on ne sait pas dessiner, il suffit tout simplement de décalquer, pour être sûr de réaliser de superbes illustrations. Le marqueur peut aussi s’utiliser sur les tableaux noirs, bien évidemment, parfait pour les boutiques, bars, restaurants, mais aussi pour les DIY à la maison, sur un tableau déco, une vitre, les petits piquets sur les gâteaux… La craie s’enlève assez facilement, avec un chiffon légèrement humide.

edding, marque allemande de marqueurs, a su se diversifier depuis près de 60 ans, proposant aujourd’hui un bel éventail de gammes, pour tous et tout, entre les marqueurs permanents, les marqueurs peinture, les feutres, les craies, les marqueurs textiles, les sprays… Des produits connus pour leur qualité, que l’on aime à retrouver pour les DIY, notamment pour préparer Noël !

La marque allemande de marqueurs edding est à retrouver par ici…