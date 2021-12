Safrane Chu, le premier tome aux éditions Delcourt

Safrane Chu est la petite sœur de Tony Chu, détective cannibale, qui présente ses propres aventures, à travers ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2021. Une bande dessinée de John Layman et Dan Boultwood, un préquel plutôt réussi et plaisant.

Des malfrats se sont retrouvés. Monsieur Boss explique qu’à partir de maintenant, et pour la durée de l’opération, ils n’utiliseront que les noms de code. Puis, monsieur Mitron entre avec un gâteau représentant leur cible, un immeuble. Chacun mange lentement et apprécie. Ils mémorisent tous les points d’accès, les entrées et les sorties. Il y a aussi les itinéraires d’évacuation et les meilleurs postes d’observation pour leur sniper. Ensuite, c’est monsieur Cuistot qui arrive avec un repas conçu, pour leur donner l’avantage… Alors que chacun mange, dévore, une jeune femme conseille à Eddie de manger de la salade. Puis, vient le temps des présentations, même si certains se connaissent déjà. Dans l’équipe, pour la prochaine opération, il y aura monsieur Surin que est un voleur, monsieur Colt, tireur d’élite, mademoiselle Fortiche, voleuse et gros bras, monsieur Cavale, chauffeur, monsieur Verrou, voleur et partenaire de Safrane, qui est présentée sous le nom de madame Smart, voleuse.

Alors que l’équipe s’apprête à braquer le deuxième plus grand criminel de la ville, des évènements surprenants et pas prévus vont tout mettre à l’eau et même plus, mettre dans la panade Safrane et son compagnon Eddie. Le récit présente un préquel de la série Tony chu détective cannibale, suivant les aventures de sa petite sœur, criminelle et ciboparse. Elle peut lire dans les pensées de tous ceux qui partagent, avec elle le même repas. La bande dessinée est bien découpée, l’univers très plaisant et le fait de retrouver Tony, à ses débuts, est agréable également. Les débuts de la grippe aviaire sont aussi relatés… L’aventure est pleine de rebondissements, bien ficelée, laissant apparaître une criminelle déterminée et courageuse. Le dessin est plaisant, structuré et dynamique, avec un découpage efficace et un trait qui colle bien au comics.

Safrane Chu est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, présentant un préquel de Tony Chu détective cannibale, qui présente ici sa petite sœur criminelle et ciboparse, une jeune femme débutante, qui promet bien des aventures…