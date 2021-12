Glimmering Star de Lancôme : Une collection de maquillage étincelante

Lancôme fait partie de ces marques de luxe qui aiment proposer des collections de Noël inédites, comme celle que nous avons découvert cette année, la Glimmering Star. En édition limitée, elle se compose de deux pièces phares, à savoir une palette d’ombres à paupières, ainsi qu’une poudre visage illuminatrice absolument superbe.

Glimmering Star : Une collection lumineuse

Les packagings de la collection Glimmering Star annoncent la couleur : elle sera résolument féminine. Les deux écrins sont habillés d’un rose intense et d’une étoile centrale irisée qui apporte une touche lumineuse au tout. Il s’agit en fait de l’étoile de la maison Eli Grita, avec qui Lancôme avait créé une collection capsule Advanced Genefique.

La palette d’ombres à paupières Glimmering Star

Nous avons été séduits par la combinaison des 8 fards à paupières qui composent cette jolie palette. Ils sont en adéquation avec l’esprit de la collection, puisqu’il y a 5 fards scintillants. Dont 4 fards couleur caramel/ocre/taupe qui se combineront parfaitement les uns aux autres. Et pour rester dans le thème, Lancôme a ajouté le fard Cosmic Pink qui fait l’originalité de la palette et lui apporte ce côté inédit. Nous retrouvons aussi 3 fards au fini mat, dont un indispensable noir très foncé, ainsi qu’un rose presque déstabilisant au départ. À noter que sans ces deux teintes roses, la palette aurait pu paraître somme toute banale, donc nous apprécions d’audace de Lancôme.

Découvrir les produits de la marque Lancôme ICI.

Mon avis sur la palette

Les fards à paupières de la palette sont relativement faciles à travailler, si ce n’est les 3 mats que je trouve un peu poudreux. Je dois bien reconnaître que j’ai eu du mal à trouver des combinaisons harmonieuses avec les couleurs proposées, notamment ce rose intense. Je reste persuadée qu’elle peut plaire aux femmes qui aiment se laisser surprendre, amoureuses des makeup travaillés et intenses. Quoi qu’il en soit, elle possède tout de même des fards relativement classiques permettant des makeup simples et efficaces.

L’highlighter Glimmering Gold

L’highlighter est tout aussi élégant que la palette puisqu’il possède les mêmes atouts esthétiques, à savoir un écrin rose intense et cette étoile centrale. En édition limitée, le coffret renferme donc une poudre illuminatrice pour le visage absolument divine. À commencer par la forme de la poudre elle-même, avec le rappel de l’étoile qui ajoute cette touche élégante au tout.

Mon avis sur l’highlighter

Je dois dire que cette poudre est superbe esthétiquement, elle possède de nombreux détails, le tout est harmonieux. Elle fera un effet fou sous le sapin, cela ne fait aucun doute. J’ai été surprise par sa finesse également, je la trouve facile à travailler au pinceau. Elle va permettre de rehausser des makeup, puisqu’elle est facilement ajustable pour celles qui recherchent plus ou moins de lumière. Elle sait aussi se montrer plus discrète, elle est fluide, douce sur la peau, fine et illuminatrice. Je valide !

La collection de Noël de Lancôme possède plusieurs atouts charme : de superbes packagings à collectionner, des fards classiques et plus osés, permettant de faire des make-up plus ou moins glowy. Nous vous conseillons de ne pas trop attendre pour vous l’offrir car elle est en édition limitée.