Enquêtes chez le Père Noël est un livre-jeu, des éditions Flammarion, paru en octobre 2021, qui propose 12 énigmes et 20 suspects, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans. Un livre fabuleux, d’Estelle Vidard et Crescence Bouvarel, qui invite à résoudre des enquêtes et déterminer le coupable, avec l’aide d’indices et de témoignages.

A l’intérieur des couvertures se trouvent 20 figurines à détacher et à mettre sur leur socle, avant de débuter les enquêtes. Les personnages sont à installer devant les enfants, pour pouvoir éliminer les suspects, les uns après les autres et trouver, plus facilement le coupable. Des explications sont données, avant de débuter l’aventure, avec six étapes à suivre. Après avoir monté et installé les figurines, il faut lire le texte à chaque double page et recueillir les témoignages inscrits dans les bulles. Pour rechercher des indices, il va falloir ouvrir les yeux et bien observer. Enfin, il faut regarder les figurines, pour les éliminer des suspects, au fur et à mesure, pour qu’il n’en reste qu’un le coupable. Pour vérifier, les solutions sont à trouver à la fin de l’ouvrage.

Le livre est plutôt bien construit, avec des explications pour savoir comment procéder et la liste des suspects détaillée. Les figurines à mettre en place permettent de mieux visualiser les suspects et de mettre de côté, plus facilement, les innocents, afin de trouver le coupable. A chaque double page, une enquête est à mener. Des énigmes qui mettent en condition les jeunes lecteurs, avec un paragraphe à lire, un mystère à résoudre et certains protagonistes qui donnent leur témoignage. L’univers féérique du Père Noël est accrocheur, et les énigmes plaisantes à résoudre, avec une bonne lecture et une observation des lieux et des suspects. Le livre-jeu est captivant et les enfants se prennent rapidement au jeu, avec les énigmes à résoudre, afin que le Père Noël puisse faire sa tournée. Le dessin offre un trait fin et dynamique, un graphisme plaisant, détaillé, pour mieux observer les éléments.

Enquêtes chez le Père Noël est un livre-jeu très bien construit, des éditions Flammarion, qui propose aux enfants de participer activement à plusieurs enquêtes, avec des figurines, pour résoudre des énigmes, trouver les coupables, en lisant les témoignages et regroupant les indices…