Une agence web de Mulhouse sacrée meilleure agence digitale

Chaque année, l’agence digitale alsacienne Mars Rouge, basée à Mulhouse, revient les bras chargés de récompenses à l’issue des Trophées de la communication, cette cérémonie annuelle qui récompense les actions de communication au niveau national. Cette année, l’agence est repartie avec 3 prix dont celui de meilleure agence digitale dans la catégorie meilleur site internet des entreprises entre 4 et 9 salariés. Une récompense pour la site du traiteur italien Mamma Mozza.

Meilleure agence digitale pour le site internet de Mamma Mozza

L’agence digitale Mars Rouge de Mulhouse en Alsace a été sacrée meilleure agence digitale dans la catégorie meilleur site internet des entreprises entre 4 et 9 salariés. Ce prix lui a été décernée lors de la soirée de gala des Trophées de la communication le vendredi 26 novembre 2021.

Un trophée aussi en e-commerce pour Xperience Park

L’agence alsacienne a été lauréate pour le site internet du traiteur italien Mamma Mozza basé à Mulhouse et Lutterbach (68) dans la catégorie meilleur site internet des entreprises entre 4 et 9 salariés. Elle est aussi lauréate pour le parc à trampolines Xperience Park situé à Wittenheim (68) dans la catégorie meilleur site internet e-commerce et lauréate pour le prix du meilleur site internet d’entreprise de moins de 4 salariés avec le site internet du domaine Le Moulin de la Mangue basé à Granges-le-Bourg (70).

Les Trophées de la communication : une reconnaissance nationale

La participation à ce concours se fait sur dépôt de candidatures. Un jury de professionnels délibère début novembre sur l’ensemble des dossiers présentés. Cette année, 320 structures ont participé et déposé 515 dossiers au total. En 20 ans, le concours des Trophées de la communication est devenu l’un des concours de référence dans les domaines de la communication.

Au cœur du modèle de Mars Rouge, l’excellence du projet livré au client

Julien Di Giusto a monté son agence Mars Rouge en 2012 avec une idée : accompagner les entreprises dans leur communication et notamment sur le web . Son expérience lui avait appris qu’il y avait beaucoup à faire pour être efficace sur ce média. « Dans la communication, un beau projet allie la conception, la direction artistique et la technique : tout est lié ». Ici, ce sont les gens qui trouvent l’idée qui la fabriquent. « Beaucoup d’agences ont une idée et se font ensuite accompagner par des freelances. Nous choisissons de rester garants de l’idée jusqu’au bout », commente Julien Di Giusto.

L’agence prône la considération, l’esthétisme, la culture de l’idée, et bien sûr le souci du détail qui fera la différence. Plutôt qu’un côté artiste, l’agence revendique un côté artisan et tient à conserver une dimension de proximité et l’amour du travail bien fait.