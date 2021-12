Spin Master – Des gammes de jeux qui se déclinent pour tous les enfants

Spin Master Corp, société internationale de divertissement et de jouets, pour les enfants, présente sa sélection pour Noël. Des peluches, des animaux, des poupées, des fées, des tatouages, des jeux et jouets Harry Potter, du sable coloré, des jeux de société, des jeux de constructions, des voitures radiocommandées et bien d’autres choses encore sont à inscrire sur la liste du Père Noël !

Spin Master Corp, société internationale, distribue ses produits dans plus de 100 pays. Elle compte beaucoup de marques, dont Meccano racheté en 2013, et a lancé de nombreux jouets phénomènes comme les billes Bakugan, les œufs Hatchimals, la fée Crystal Flyer… Les licences sont également nombreuses, pour plaire au plus grand nombre, et retrouver des univers ou des héros adorés.

Parmi cette grande sélection de Noël, France Net Infos a choisi de vous présenter, tout d’abord, le Vif d’Or de la saga du célèbre jeune sorcier, sous la forme d’un Perplexus. Un nouveau-né dans la gamme des casse-têtes Perplexus, qui prend la forme du Vif d’Or du célèbre jeu de quidditch de l’univers d’Harry Potter. Un jeu pour les enfants à partir de 8 ans, qui vont s’amuser ou s’agacer à essayer de faire naviguer la bille dans la sphère, sans la faire tomber et lui faire passer quelques épreuves. A l’intérieur de la sphère plusieurs obstacles, pour la bille, sont à franchir, notamment l’escalier en mouvement, un tableau magique, pour tenter d’atteindre la coupe de quidditch, tout au bout de laborieux labyrinthe. Le jeu est aussi captivant qu’agaçant, lorsqu’on n’y arrive pas. Malgré tout on y retourne et on en redemande ! A noter que le Vif d’Or possède un socle, sur lequel il pourra reposer, la sphère est à prendre seule, les ailes resteront avec le socle !

Du côté des grandes marques et des jeux de constructions, Meccano dévoile deux nouveaux coffrets multi-modèles. Des modèles de véhicules motorisés ou pas, pour les enfants à partir de 8 et 10 ans. L’un permet de réaliser 10 véhicules de course, l’autre 25 véhicules motorisés. Ils sont complets, il y a tout ce qu’il faut, de nombreuses pièces fabriquées à partir de métal indestructible, de deux outils ergonomiques et d’un livret avec les instructions pour créer les modèles. Le jeu de construction est plaisant, captivant et inventif, car les enfants peuvent aussi, une fois compris certains assemblages, créer leur propre création et véhicules. Les instructions faciles à suivre, pour réaliser de superbes véhicules de course, avions, bateaux, voitures… Deux planches d’autocollants, dans le coffret de 10 véhicules de course, sont à retrouver, pour customiser ses véhicules.

Enfin, il y a le coffret Shimmer Me body Art, de la collection Cool Maker, qui est à découvrir. Un grand coffret complet et génial qui plaira aux filles, mais certainement aussi aux garçons, jaloux de voir que l’on peut faire de superbes tatouages personnalisables et brillants ! Pour les enfants à partir de 8 ans, le coffret est simple à utiliser, avec des instructions en pas à pas, sur une grande feuille à découvrir. Le coffret se compose d’un roller, de 4 cartouches de ruban métallisé différent, un pinceau, 2 flacons de paillettes, de strass, 4 planches de motifs autocollants et d’une fiche d’instructions très complète et détaillée. Les créations sont superbes, le principe pratique et simple, pour faire de superbes tatouages éphémères, pour les enfants. Les outils sont simples d’utilisation, fiables et pratiques, les motifs sont adorables, avec toutes sortes de thèmes et les effets métalliques, et les paillettes raviront tout le monde ! L’activité créative est tout simplement incroyable, plaisante et à découvrir !

La marque Spin Master Corp présente une belle sélection de jeux et de jouets pour Noël, pour tous les enfants, parmi lesquels on craque pour les coffrets Meccano, le labyrinthe Perplexus Vif d’Or d’Harry Potter, le coffret Shimmer Me body Art, ou encore le compagnon interactif Purse Pets, un sac à main interactif, aux grands yeux expressifs qui bougent !

La marque spin Master et tous les jeux et jouets sont à retrouver par ici…