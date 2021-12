9 raisons pour lesquelles les trottinettes électriques représentent l’avenir

Les trottinettes électriques gagnent rapidement en popularité et sont clairement très en vogue en ce moment. Mais l’achat d’une trottinette électrique ne se limite pas à suivre la tendance : l’achat d’une trottinette électrique est un excellent investissement dans l’avenir. Les trottinettes électriques ne sont pas la lubie du moment, elles ne sont pas près de disparaître, et voici pourquoi :

Propre et écologique

Un excellent choix pour les personnes soucieuses de l’environnement, les trottinettes électriques ne produisent aucune émission, ce qui en fait un choix beaucoup plus propre pour les petits trajets que de sauter sur un cyclomoteur ou de prendre la voiture. L’absence de pollution atmosphérique supplémentaire est définitivement la voie à suivre, même le gouvernement l’affirme.

Vitesse et autonomie impressionnantes

Atteignant des vitesses allant jusqu’à 25 km/h et couvrant des distances d’environ 30 km, les trottinettes électriques sont un excellent moyen d’explorer les environs. Parfaites pour se déplacer dans les centres-villes animés, elles sont tout aussi agréables à utiliser pour découvrir la campagne.

Facile à conduire

Les commandes d’une trottinette électrique sont si faciles à utiliser que n’importe qui, quel que soit son âge, peut les maîtriser. Véritable véhicule de transport personnel accessible, les etrottinettes peuvent souvent aider les personnes à mobilité réduite qui n’ont pas besoin d’un fauteuil roulant ou d’un scooter de mobilité à se déplacer et à couvrir de plus longues distances.

Un choix sain

Excellent moyen de prendre l’air et d’éviter les trains et les bus bondés, l’utilisation d’une trottinette électrique est meilleure pour vous que vous ne le pensez. La position debout adoptée pendant le trajet est excellente pour la posture (surtout si vous êtes assis à un bureau toute la journée) et vos muscles centraux sont sollicités pour vous aider à rester en équilibre.

Compact et portable

Les trottinettes électriques se replient pour se ranger facilement dans le coffre de votre voiture, le placard de votre entrée, votre casier ou sous votre bureau. Elles sont suffisamment compactes et légères pour être transportées selon vos besoins. Une cage d’escaliers interminable ? Aucun problème.

Recharge sans effort

Une fois votre trajet terminé, il vous suffit de brancher la batterie de votre trottinette et votre fidèle monture sera prête à repartir en quelques heures. Pas besoin d’équipement sophistiqué, une simple prise de courant suffit.

Convivialité

Si vous utilisez les transports publics (privilégiés par le gouvernement pour les déplacements à l’avenir), il est très peu probable que votre bus ou votre train vous emmène de porte à porte. Les trottinettes électriques sont une excellente solution pour parcourir le premier et le dernier kilomètre et vous rendre là où vous devez aller : il suffit de les replier et de les transporter avec vous.

Une option abordable

Économisez le prix du bus et achetez une trottinette électrique ! Il n’est pas nécessaire de dépenser des milliers d’euros pour acquérir une trottinette électrique qui changera votre façon de voyager. Et une fois que vous aurez votre trottinette, la recharge ne vous coûtera que quelques centimes par jour.