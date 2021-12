La magie des livres de conte personnalisés pour les enfants

Quelle joie pour un enfant de lire un livre dont il est le héros ! La magie est immédiate, l’enfant est plongé dans l’histoire et voyage à travers différents univers grâce aux illustrations et aux mots. Chaque livre de conte personnalisé créé par My Magic Story est unique. Un joli cadeau pour partager de beaux moments en famille.



Donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge

La passion de la lecture se transmet dès les premiers mois de l’enfance. Les livres de contes offrent de belles histoires à raconter pour bercer bébé et créé un moment privilégié avec son enfant. Très souvent, il s’agit du rituel du soir, un temps de sérénité pour favoriser le sommeil. Les histoires personnalisées de My Magic Story sont illustrées de dessins colorés, joyeux et fantastiques pour faire travailler l’imagination des tout petits. Pas besoin de savoir lire pour apprécier ces récits enchantés. Les images transportent votre enfant et l’accompagnent jusqu’à l’apprentissage de la lecture. À partir de 5 ans, votre enfant peut ainsi découvrir l’histoire dont il est le héros et s’amuser tout en apprenant à lire. Une solution d’apprentissage ludique et efficace pour lui transmettre le goût de la lecture.



Un livre de conte personnalisable et unique

My Magic Story développe différentes histoires en y intégrant le prénom de l’enfant à qui vous souhaitez offrir le livre. Pour visualiser le résultat, le principe est simple puisqu’il suffit d’indiquer le prénom de l’enfant. Les livres comme “La Magie de mon nom” ou “Mon nom est génial !” se base sur chaque lettre du prénom pour déterminer des qualités et des forces. De ce fait, chaque ouvrage est unique à l’image de la personnalité de chaque enfant. Les contes ont pour objectif de faire rêver les petits tout en renforçant l’estime de soi et en leur transmettant de belles valeurs. Avec le livre “Protège les océans”, chaque enfant peut découvrir la richesse de la vie sous-marine et l’importance de préserver ces écosystèmes. La conscience écologique s’acquiert dès l’enfance, notamment grâce à la lecture. Une approche divertissante et pertinente pour aborder avec eux des enjeux actuels.



Des histoires personnalisées avec toute la famille !

Les enfants ne sont pas les seuls à pouvoir être le héros de l’histoire. Les parents et les grands-parents peuvent aussi faire partie d’un livre de conte personnalisé My Magic Story. Toute la famille se retrouve ainsi plongé dans des univers fantastiques pour partager un moment de lecture convivial. Ils découvrent chacun la magie de leur prénom dans un récit d’aventures où ils sont accompagnés de leur enfant ou de leur petit-enfant. Ces récits permettent de créer et de renforcer des liens entre les générations. Ils offrent une bulle de douceur dans la frénésie du quotidien. Ces livres de contes sont de beaux cadeaux à offrir en toutes occasions : anniversaires, Noël, fête des pères, fête des mères, etc. La personnalisation de l’histoire les rend unique pour se démarquer des ouvrages classiques.

Les livres pour voyager dans différents univers

Les livres de contes font voyager petits et grands dans différents univers. Ils permettent d’explorer les océans, de parcourir le monde, de s’amuser avec les chiffres et les dates ou encore de rencontrer des créatures fantastiques. Les histoires s’adressent, pour la majorité d’entre elles, aux enfants de 0 à 8 ans. C’est un support pour développer l’imaginaire, apprendre à lire et éveiller la curiosité de chaque enfant. Certains récits permettent également d’améliorer les capacités cognitives et la concentration grâce à des jeux et des défis. Vous pouvez choisir le livre de conte en fonction des centres d’intérêt de l’enfant ou au contraire, lui faire découvrir de nouveaux univers grâce à la lecture et aux images. Les livres de contes sont de véritables fenêtres sur le monde. Grâce à eux, il est possible de s’évader et d’en apprendre davantage sur ce qui nous entoure sans bouger de chez soi.

Un cadeau à petits prix pour un maximum d’émotions

Les livres de contes My Magic Story sont vendus à partir de 22,90 €. Certaines éditions sont cartonnées afin de résister aux chocs et aux chutes. C’est un livre qui accompagne les enfants n’importe où dès leur plus tendre enfance. Un cadeau personnalisé et durable à la fois !