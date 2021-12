Pirouette Cacahouète – Noël – Préparer et offrir

Pirouette Cacahouète est une marque française qui imagine et édite des jeux innovants, éducatifs et créatifs. Pour préparer Noël, et glisser au cadeau au pied du sapin de Noël, la marque présente sa sélection durable, fabriquée en France et en Europe.

Depuis 2021, la marque française Pirouette Cacahouète imagine, créée et édite des jeux innovants, créatifs et éducatifs, dans une démarque durable, avec un choix de fournisseurs français et européens, une sélection de matériaux respectueux de l’environnement et un partenariat avec les travailleurs handicapés de l’ADAPEI de la Corrèze, pour le conditionnement.

La marque propose aux enfants et aux familles de préparer les fêtes, mais aussi de glisser quelques cadeaux, coffrets au pied du sapin de Noël. Ainsi des kits créatifs sont suggérés, pour créer de jolies décorations de Noël, et se mettre tranquillement dans l’ambiance des fêtes. La participation des enfants ravira petits et grands ! Ainsi, le kit Mes étoiles à petits pois est parfait pour patienter jusqu’à Noël et faire participer les enfants aux préparatifs. Une activité manuelle simple, car le kit est complet et pratique. Il y a tout ce qu’il faut à l’intérieur, douze étoiles cartonnées à détacher de deux planches, 4 feuillets de gommettes rondes blanches à colorier et de douze fils dorés. Les étoiles sont de trois formes différentes, permettant de varier les motifs et les créations, pour les enfants, qui s’amuseront à colorier les gommettes, les coller sur les étoiles. Les étoiles sont déjà trouées et les fils dorés faciles à attacher, pour accrocher, par la suite, les décorations au sapin de Noël.

A déposer au pied du sapin de Noël, il y a, pour compléter la collection, Mon puzzle go back in time. Un puzzle bien pensé, qui propose un retour dans le passé, et ici un Retour dans l’Antiquité. Le jeu, pour les enfants à partir de 6 ans, se trouve dans une jolie boîte cartonnée, qui se compose de 150 pièces et d’un poster. Le jeu va un peu plus loin qu’un simple puzzle, et propose aux enfants de découvrir les différences entre l’Antiquité et aujourd’hui à travers un poster représentant une moderne, et construite à partir de cette illustration le même lieu, mais à l’Antiquité. Ainsi, certains éléments, comme l’arène, le temple et quelques autres monuments, n’auront pas changé, mais les personnages, véhicules et autres éléments diffèrent. L’expérience est ludique et instructive, permettant aux enfants de bien observer les scènes, de comparer et de comprendre les changements, l’évolution.

La marque française Pirouette Cacahouète surprend encore cette année, invitant à préparer les fêtes, en faisant participer les enfants, mais aussi en déposant de délicates attentions au pied du sapin de Noël, qui sauront les ravir et faire voyager dans le temps.

La marque française de jeux Pirouette Cacahouète est à retrouver par-là.