Pirouette Cacahouète – Des kits créatifs français

Pirouette Cacahouète est une marque française, qui depuis plus de dix ans imagine et édite des jeux créatifs et éducatifs. Un choix qui reste responsable et écologique, pour offrir aux enfants la possibilité de créer de superbes créations en papier et carton, matériaux recyclables et recyclés.

La marque française Pirouette Cacahouète continue chaque année à compléter leur catalogue, avec de nouveaux kits créatifs notamment. Des pochettes et coffrets qui proposent tout le nécessaire, pour réaliser différentes créations. Ainsi, les masques, baguettes magiques, lunettes, pistolets, étoiles, cœurs, se complètent avec de superbes fleurs.

En effet, l’un des derniers kits, de la marque française, propose de créer trois superbes fleurs des champs. Trois fleurs à composer, avec des stickers à apposer dessus. La pochette se présente comme une enveloppe, avec tout le nécessaire à l’intérieur pour confectionner les fleurs. Une activité créative et déco adaptée aux enfants à partir de 4 ans, qui saura plaire ! Les étapes à suivre, pour réaliser les fleurs se trouvent sur la pochette. Elles restent simples et claires. L’activité, en elle-même, est assez simple.

Les enfants doivent retirer les feuilles et fleurs prédécoupées, sur une feuille cartonnée. Ces feuilles et fleurs sont ensuite à assembler le long d’une paille en papier. Des stickers papillons, abeilles et coccinelles viennent compléter les créations, apportant un petit plus. Un effet plus réaliste et attrayant, que les enfants adoreront ! Ces insectes sont à apposer sur les feuilles ou pétales des fleurs.

L’activité reste assez simple, permettant de travailler, pour les plus petits, la motricité fine, avec ces feuilles et fleurs à enfiler sur la paille. Les éléments semblent assez solides, pour les petites mains, et bien colorés. Ils sont également bien détaillés, permettant de réaliser de très belles fleurs des champs assez facilement. Le petit plus, non négligeable, avec les insectes, apporte un brin de réalisme très plaisant. L’activité se finit ainsi, avec les stickers à apposer et les fleurs à mettre dans un vase, sans eau, ou à offrir !

Pirouette Cacahouète est une marque française qui depuis plus de dix années continuent de proposer de superbes jeux éducatifs et des kits créatifs. Des jeux made in France et Hollande, écologiques, avec des matériaux recyclables et recyclés, entre autres bonnes actions !

La marque française Pirouette Cacahouète est à retrouver par ici.