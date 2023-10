Un pour Tous – Café de la Gare

Partagez





Un pour tous – Dans le cadre des “Dimanches de Sotha”, une comédie à la manière d’un épisode de “Friends” s’apprête à vous plonger au cœur d’une amitié de longue date. Ce spectacle a reçu les prestigieux CYRANO 2022, honorant la meilleure performance humoristique et la meilleure actrice dans un second rôle pour Morgane Delacour. Spectacle à déguster comme la bonne soupe de Sotha ;)

UN POUR TOUS

au Café de la Gare les 5 novembre et 31 décembre 2023

Chaque année depuis 10 ans un groupe de potes du lycée se retrouve pour un repas chez le couple du groupe. L’apéro dinatoire de cette année dans l’appartement Bobo gaucho de Clotilde et Romain scellera-t-il un nouveau point de départ de l’amitié retrouvée entre les anciens potes du lycée ? Des retrouvailles basées sur des personnalités figées 10 ans auparavant.



Imaginez une soirée à laquelle participent Gandhi, Mère la Morale, Don Juan, un sportif handisport, une amoureuse éconduite aveugle, une récente convertie au saphisme et un réactionnaire matérialiste. Ça ne peut qu’être plein de rebondissements. Un groupe d’amis du lycée ; Clotilde, Romain, Ludo, Franck et Margaux ont tous changé, évolué, au gré des expériences de la vie. Leur amitié survivra-t-elle au regard de Julie, ancienne assistante non voyante de Romain, que Clotilde a cru bon d’inviter aux retrouvailles ? Quelle synergie cette nouvelle personnalité peut-elle créer au sein d’un groupe déjà constitué ?

L’AVIS DE LA RÉDAC

Entre plongée dans un épisode de “Friends”, ou d’une dispute familiale à l’instar de la comédie “Le Prénom”, le spectacle garde un rythme dynamique et soutenu en passant du rire, à la compassion et aux larmes. On s’identifie facilement à cette bande de copains aux personnalités délicatement modelées. On partage avec eux cette soirée chaleureuse, fine et enlevée, bourrée d’optimisme et de valeurs fraternelles.

Toutes les discussions à éviter en société y passent : amitié, amour, infidélité, handicap, racisme, sexualité, politique et clivent instantanément le groupe. Ils sont en revanche mis en scène avec justesse sans jamais tomber dans le cliché.



Les comédiens interprètent avec beaucoup de justesse et d’énergie la question universelle de l’évolution des sentiments à l’épreuve du temps. Une comédie de Boulevard contemporaine très bien écrite, les répliques sont finement amenées sous un angle émouvant, sincère voire parfois provocateur. Tout le monde en prend pour son grade.



On a tout aimé : l’histoire, l’écriture, le jeu des comédiens et la mise en scène, dans cette pièce tout est abouti !

A voir sans attendre !

2 Distinctions: Ce spectacle a remporté le Cyrano 2022 du meilleur spectacle d’humour et celui de la meilleure comédienne dans un second rôle (Morgane Delacour). Sans oublier le coup de cœur Paris Match Avignon 2022.

Auteur : Mathieu Péralma

Artistes : Amandine Chatelain, Morgane Delacour, Olivia Pavlou Graham, Ronan Hebman, Fabien Desvigne, Mathieu Péralma.

Metteur en scène : Eric Savin

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION