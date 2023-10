Cigarette électronique et santé, dangers et bénéfices de la vape

Depuis son introduction en France en 2010, la cigarette électronique a été perçue comme une alternative efficace à la cigarette traditionnelle. Mais avec le scandale sanitaire survenu aux États-Unis en 2019, des inquiétudes sur sa sécurité ont vu le jour. Alors, quel est l’impact réel de la cigarette électronique sur la santé ?

La e-cigarette, une alternative saine ?

L’un des principaux avantages de la e-cigarette est l’absence de combustion, contrairement à la cigarette traditionnelle qui brûle du tabac. Cette combustion libère des toxines comme le goudron, le monoxyde de carbone et des particules fines. Grâce à la vape, ces produits nocifs sont évités.

De plus, la cigarette électronique offre une variété d’options, avec une pléthore d’e-liquides aux arômes diversifiés, répondant aux préférences individuelles de chaque vapoteur.

Les risques de la vape

Il est essentiel de choisir un e-liquide de qualité et de suivre les mesures de sécurité recommandées. Les e-liquides sont principalement composés de propylène glycol et de glycérine végétale, des substances utilisées dans l’alimentation et la pharmacie. À ce jour, leur inhalation ne présente pas de dangers connus. Cependant, il est crucial de ne pas ajouter ou remplacer des ingrédients, car cela pourrait endommager l’équipement et nuire à la santé.

Avantages de l’arrêt du tabac

Les bienfaits de l’arrêt du tabac sont nombreux : réduction du risque de cancer, amélioration de l’apparence physique et de l’haleine, et disparition des odeurs de cigarette dans l’environnement personnel. La e-cigarette est souvent présentée comme une solution bénéfique à plusieurs niveaux : santé, bien-être et économie.

Effets secondaires de la vape

Vapoter est considéré comme une meilleure option que fumer. Néanmoins, certains effets secondaires comme la prise de poids, la déshydratation ou une surconsommation de nicotine peuvent survenir. Il est essentiel de distinguer ces effets de ceux liés au sevrage tabagique.

L’opinion des experts

La majorité des professionnels de santé considère la cigarette électronique comme l’un des substituts nicotiniques les plus efficaces, c’est le cas, entres autres, du Pr Dautzenberg B. pneumologue, Pr Dubois G. ex-président de l’Alliance Contre le Tabac ou du Dr Le Maitre B . tabacologue Contrairement à la cigarette traditionnelle, la vape évite l’inhalation de substances toxiques. Au Royaume-Uni, elle est reconnue comme une aide précieuse au sevrage, le tout étant de choisir une cigarette électronique qui vous convienne. Une e-cigarette et un e-liquide adaptée a votre niveau d’addiction nicotinique seront plus efficace pour votre sevrage tabacologique .

Le rapport de l’OMS

En 2019, l’OMS a qualifié la e-cigarette de “dangereuse”, suscitant de vives réactions. Bien que la nicotine soit naturellement présente dans le tabac, elle n’est pas nocive en elle-même. Le véritable danger réside dans la combustion du tabac. Ce rapport a néanmoins porté un coup à la réputation de la vape. l’OMS n’a pas revu sa position sur la e-cigarette depuis que l’on sait que la vape n’est pas en cause, entrainant dans son sillage bon nombre d’institutions, associations et même gouvernements devenus anti vape.

La crise sanitaire américaine

La même année, une épidémie de maladies pulmonaires a été attribuée à la vape aux États-Unis, affectant son image. Cependant, il a été révélé que les victimes avaient utilisé des e-liquides contenant du THC et de l’huile de vitamine E, probablement contaminés. Les produits vendus en France sont soumis à des normes strictes assurant leur sécurité.

Le vapotage passif

Contrairement à la cigarette traditionnelle, la vape n’expose pas l’entourage à des substances cancérigènes en quantités significatives. Cependant, elle expose à la nicotine, qui est naturelle et non nocive.

Conclusion

La cigarette électronique est considérée comme un outil efficace de sevrage tabagique. Cependant, il est conseillé de la voir comme une étape vers l’arrêt total de la consommation de nicotine. Elle n’est pas recommandée pour les non-fumeurs si ce n’est pas dans une perspective de sevrage.