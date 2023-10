Les “Dimanches de Sotha” : L’Incontournable Soirée de Déconnexion

Partagez





Les “Dimanches de Sotha” vous invitent à des soirées de détente absolue, où le rire est à l’honneur, et ce, sans fin. Imaginez une ambiance de Café-Théâtre à l’ancienne, mais avec une petite touche de modernité pour pimenter le tout. Tout cela à un prix si abordable que même votre porte-monnaie vous sourira.

LES DIMANCHES DE SOTHA

Au Café de la Gare – Paris IVe

Un Hall d’Entrée Riche en Histoire et Souvenirs

Le voyage dans le temps commence ici

Une fois muni(e) de votre billet, entrez dans le hall d’entrée, une pièce qui respire l’histoire et qui regorge de souvenirs. Vous aurez l’impression de faire un voyage dans le temps, où chaque coin révèle une anecdote passionnante. Vous y trouverez l’essence même de la nostalgie et de l’excitation.

Des Gradins de Renom pour rire

Des gradins qui ont vu rire des générations

Installez-vous sur nos gradins, dont la réputation n’a cessé de grandir au fil des années. Ils sont le témoin silencieux de fous rires inoubliables depuis des générations. Vous aurez une vue imprenable sur la scène et l’assurance de passer un moment inoubliable.

Une Soupe, une Salade et une Tarte pour Couronner la Soirée

La cuisine de Sotha, une tradition délicieuse

Après le spectacle, retournez dans le hall pour déguster une soupe, une salade ou une tarte préparée par la légendaire Sotha, co-fondatrice du Café de la Gare en 1969. C’est comme si vous goûtiez à un morceau d’histoire, une expérience gustative qui complète à la perfection une soirée déjà inoubliable.

En somme, les “Dimanches de Sotha” vous réservent bien plus qu’une simple soirée comique. C’est un voyage dans le temps, une plongée dans le rire, et un interlude pour les papilles, le tout dans une ambiance chaleureuse et chargée d’anecdotes. Alors, préparez-vous à débrancher et à rire en vous tapant sur les cuisses !

Ça se passe comme ça chez Sotha

20h00 – Vous payez – si ce n’est fait – 5, 10, 15, 20€ ou rien.

20h20 – Vous buvez un p’tit verre pour vous consoler.

20h30 – Vous voyez un spectacle “en devenir”, lecture, filage, avant première d’une comédie écrite, mise en scène, filmée ou simplement choisie par Sotha.

22h00 – Vous dégustez une soupe, une tarte sucrée ou salée, ou autre chose suivant la saison, en discutant – ou pas – avec les acteurs.

24h00 – Vous rentrez vous coucher heureux et léger et le lundi vous serez fier d’avoir quelque chose à raconter.

PROGRAMMATION :

Les 17 et 24 septembre : La réussite passe par le charisme

: La réussite passe par le charisme Le 29 octobre et le 3 décembre : Par Dewaere moi

: Par Dewaere moi Les 8 et 22 octobre : Quand Marie rencontre Sully

: Quand Marie rencontre Sully Les 15 octobre, 5 novembre et 31 décembre : Un pour tous, de Mathieu Péralma

: Un pour tous, de Mathieu Péralma Le 1er octobre et le 17 décembre : Le cadeau des dieux de Shams Bouteille

: Le cadeau des dieux de Shams Bouteille Les 12 et 26 novembre, et le 24 décembre : Le drame c’est pas le maillot, c’est la claquette.

: Le drame c’est pas le maillot, c’est la claquette. Le 19 novembre et le 10 décembre : Ceci n’est pas une saucisse

