Un grand bruit dans la nuit – Ed. Glénat jeunesse

Un grand bruit dans la nuit est un livre animé, paru aux éditions Glénat jeunesse, en septembre 2023. Un nouveau titre pour la collection Petit sommeil, qui invite à accompagner bébé vers le sommeil, à travers une histoire de repos, de bruit et de nuit.

Souriceau semble fatigué, il veut se blottir dans son lit. Alors qu’il ferme les yeux, il entend un grand bruit qui déchire la nuit. C’est vraiment ennuyeux ! Il se demande qui peut bien s’égosiller ainsi, au clair de Lune. Alors, Souriceau, avec l’aide des enfants, ouvre la porte. Dehors, des hérissons trottinent en toute discrétion. Souriceau est formel, ce n’est pas des hérissons que provient le son ! Le petit animal semble bien décidé, il part mener sa petite enquête. Derrière une porte rouge, il y a quelque chose qui bouge… Il s’agit juste de monsieur Crapaud qui va au dodo ! Dehors, on entend toujours ce drôle de bruit…

Le récit est plaisant, répétitif, parfait pour les tout-jeunes lecteurs. L’histoire, ainsi rythmée présente le parcours de Souriceau, dans la nuit, qui veut savoir d’où provient le son étrange, qui l’empêche de dormir. De porte en porte, à ouvrir, il va découvrir ses voisins, tranquillement en train de dormir ou s’apprêter à faire dodo. Le récit reste amusant, avec la découverte et les surprises, derrière les portes. Rythmé, avec la répétition, le texte se voit également adapté aux enfants, qui vont pouvoir découvrir des animaux, et les nommer, comme un imagier, au fur et à mesure des lectures. La chute est simple et bien vue. Le dessin est rond, coloré, et également répétitif, offrant un beau moment de découverte, avant d’aller au lit.

Un grand bruit dans la nuit est un livre animé et amusant, des éditions Glénat jeunesse. Un livre dans lequel les enfants vont ouvrir des portes, pour aider souriceau à découvrir d’où provient le bruit qui l’empêche de dormir.

