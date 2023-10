Le mystère du col Dyatlov – Ed. Le Lombard

Le mystère du col Dyatlov est un one shot de Cédric Mayen et Jandro gonzalez, paru aux éditions Le Lombard, fin septembre 2023. Une bande dessinée qui revient sur un épisode de l’histoire toujours inexplicable et inexpliqué, la mort de neuf alpinistes, étudiants brillants et sportifs.

Sverdlovsk, en URSS, le 26 février 1959, une voiture noire file à grande vitesse, dans les rues. Elle manque de renverser des piétons. Plus loin, elle s’arrête et trois personnes en sortent. Depuis son appartement, un homme voit la scène. Il décide de poser sa tasse de café et de mettre sa veste. Pendant ce temps, les trois hommes, habillé d’une veste noire, montent les escaliers de l’immeuble. Sur leur passage, les trois hommes semblent impressionner et faire peur. Ils frappent à la porte du camarade Lev Nikititch Ivanov. L’homme, qui a mis sa veste, ouvre et demande ce que peut bien lui vouloir le KGB. L’un des trois hommes affirme qu’ils ont enfin une piste suite à la disparition des alpinistes, depuis un mois. Puis, l’homme en noir, tend une sacoche, affirmant que tous les éléments sont dedans. L’affaire semble urgente et le procureur un peu surpris.

Le récit s’appuie sur l’enquête de ce procureur, Lev Nikititch Ivanov, enquêteur reconnu. Il est rapidement dépêché au pied du mont Kholat Syakhl, pour débuter son enquête. Là, il découvre la tente des alpinistes, éventrés de l’intérieur, des et chaussures, encore à l’intérieur. Des premières suppositions sont faites, avant de retrouver les premiers corps. La bande dessinée présente un fait historique toujours mystérieux, revenant principalement sur les faits. Ainsi, le récit oscille entre l’enquête du procureur et ce qu’on put faire les neuf alpinistes, avant de fuit cette tente… L’affaire est sous tension, avec l’armée qui veut prendre les choses en main et étouffer tout cela. Les indices sont multiples, mais difficiles à interpréter, car il y a un manque d’investigation. Le dessin est agréable, paraît parfois caricatural. Les personnages restent expressifs et la nuance de couleurs entre le présent et le flashback efficace.

Le mystère du col Dyatlov est un one shot qui revient sur un mystère non élucidé de l’histoire. Un album captivant et intéressant, des éditions Le Lombard, qui se complète d’un dossier et vient exposer les faits, proposant ainsi aux lecteurs de faire leur propre opinion.

Lien Amazon