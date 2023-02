Sodastream au rendez-vous pour la Saint-Valentin

Love, Love, Love… Vous savez, ce sentiment qui nous envahit, qui met des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre ? À moins que ce soient des bulles ? Celles qui pétillent et que l’on peut déguster en amoureux également. Oui, vous l’avez deviné, on parle bien de Sodastream et de ses machines Terra et Art en rouge, la couleur de l’amour. Alors, prêts à fêter la Saint-Valentin comme il se doit ?

Ce n’est pas la première fois que nous vous présentons Sodastream, cette iconique machine qui permet de faire de l’eau pétillante à la maison en deux temps trois mouvements. Des bulles plus ou moins intenses, grâce à une seule et unique bouteille réutilisable Sodastream. Idéal donc pour la planète. N’hésitez pas à découvrir nos précédents articles dans lesquels on vous présente le concept de A à Z.

Une Sodastream qui pétille comme l’amour

Étant donné que la Saint-Valentin approche à grands pas, on s’est dit qu’une Sodastream de couleur rouge serait une bonne idée de cadeau à offrir. Soit, l’occasion de faire découvrir le concept à quelqu’un qui ne connaîtrait pas Sodastream, en choisissant la couleur rouge pour marquer le coup. Et vous aurez le choix entre deux machines, la classique Terra ou la dernière arrivée, la Art.

Quelques mots sur les machines Sodastream

La machine Terra a cette particularité d’être compacte, facile donc à déposer sur un plan de travail un peu petit. Sa couleur est rouge mat, contrairement à la machine Art qui possède un rouge plus brillant, laqué même. Son look est plus élaboré, avec un design un peu vintage, elle fera un bel effet dans la cuisine. À noter quand même que si les modèles sont jolis en rouge, il existe bien plus de couleurs, à savoir le noir, le blanc et le bleu.

Côté fonctionnement, il reste identique si ce n’est que la Art possède un levier de gazéification ergonomique, contre un bouton pour la Terra. Il suffira d’utiliser la recharge de gaz Quick Connect à clipser pour faire pétiller vos bulles. Une fois votre bouteille épuisée, vous pourrez vous rendre sur le site en ligne, choisir votre mode de recharge de gaz, et commander la quantité souhaitée. Pour info, ce service est également proposé dans certains magasins d’électroménager, n’hésitez pas à vous renseigner.

Sodastream est un cadeau utile qui fera forcément plaisir aux personnes qui aiment déguster de l’eau pétillante tout en respectant la planète et l’environnement. En ce moment, la marque propose une réduction de – 30 %, valable du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 compris.