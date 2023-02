Mes premières questions – Pourquoi fait il noir la nuit ?

La collection Mes premières questions, des éditions Usborne, se complète avec le titre Pourquoi fait il noir la nuit ?, à paraître en début de ce mois de février 2023. Un ouvrage captivant de Katie Daynes et Fabrizio di Baldo. Un documentaire avec de nombreux rabats à soulever, pour découvrir les réponses de nombreuses questions.

Une première double page propose d’en savoir plus sur la nuit. En effet, il est expliqué aux enfants que la lumière du soleil n’éclaire plus une partie de la Terre. La planète se retrouve, de ce fait, dans une grande ombre. Six rabats sont à retrouver, pour répondre à des questions. Les vont comprendre la Terre, sa rotation, les phénomènes de jour et de nuit… La deuxième double page invite à découvrir pourquoi la nuit arrive plus tôt l’hiver. L’inclinaison, les saisons, les nuits avec soleil, selon le lieu, sur la planète, sont autant d’éléments surprenants à découvrir et comprendre.

Suivant un thème, chaque double page vient répondre à des questions autour de la nuit. Des questions que les jeunes lecteurs se posent et qui trouvent réponse. Des explications simples et adaptées aux enfants, qui vont pouvoir comprendre ce phénomène et plein d’autres choses encore. Les saisons, l’obscurité et la peur, la lune et le ciel nocturne sont autant de thème passionnant et intéressant à retrouver, autour de la nuit. Le principe des rabats est attrayant. Il plaît toujours aux enfants, qui s’amusent à soulever, pour découvrir ce qui se cache derrière l’image, et révéler la réponse. Le documentaire est beau, captivant et intéressant. Le graphisme assez rond et doux, un bel univers graphique coloré et plaisant.

Pourquoi fait il noir la nuit ? est un nouveau titre de la collection Mes premières questions, des éditions Usborne. Un documentaire attrayant et assez complet, qui vient apporter des réponses aux enfants autour de la nuit, de la planète, de l’obscurité, du soleil, de la lune…

