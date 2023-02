Maison Colibri : de délicieuses madeleines pour la Saint-Valentin

Elle est douce, moelleuse, craquante et fondante à la fois, elle pourrait faire à elle seule une belle déclaration d’amour à l’occasion de la Saint-Valentin. De qui s’agit-il ? De la madeleine Maison Colibri !

Alors que la Saint-Valentin approche, vous en êtes encore à rechercher le cadeau qui pourrait plaire à votre moitié. Et c’est pour cette raison que nous avions envie de vous présenter le coffret Maison Colibri spécialement pensé pour l’occasion, qui sent bon l’amour, on adore !

Le coffret Saint-Valentin – Édition Limitée

Maison Colibri a l’habitude de nous surprendre en proposant de jolis coffrets personnalisables, autour de grandes occasions, telles que Noël notamment. Et elle s’est dit qu’il était important de fêter l’amour, autour de délicieuses gourmandises, à savoir une sélection de 3 recettes de madeleines que nous avons eu la chance de déguster.

Et pour conquérir le cœur des gourmands, Maison Colibri a eu envie de sortir un coffret en édition limitée, pile dans le thème de l’amour. Il suffit d’observer le coffret pour en apprécier chaque détail : les couleurs chaleureuses de l’amour forcément, ainsi qu’un encart sur le couvercle pour y graver le message de notre choix. Les boîtes Maison Colibri ont cet avantage d’être de beaux objets déco, dans une cuisine notamment, elles ne passent pas inaperçues. Elles pourront être ravitaillées un nombre de fois illimitée, car quand on aime les madeleines Maison Colibri, on ne compte pas !

Ici, les amoureux de douceurs sucrées pourront goûter à la toute nouvelle recette, à savoir « cœur framboise litchi et rose, aux éclats de praline rose ». Soit, une madeleine qui résonne comme une déclaration d’amour, et à en croire ses saveurs, elle risque bien d’en envoûter plus d’un. Elle est dé-li-cieuse ! Quant aux autres recettes, elles méritent le détour également, à savoir l’iconique « madeleine nature coque chocolat noir », et notre préférée, la madeleine « noisette coque chocolat au lait aux éclats de noix de pécan ».

Maison Colibri, tout sauf un plaisir occasionnel

Pour ceux qui ne le savent pas encore, la marque propose ses madeleines dans GMS. Et il y en a pour tous les goûts, que vous soyez plutôt classique ou en recherche de nouvelles saveurs. Et parmi celles que nous avons particulièrement appréciées, il y a celle à la framboise. Simple et efficace, fruitée à souhait, une saveur authentique, on en redemande. Mais alors, qu’est-ce qui les rend aussi bonnes ? Tout un tas de raisons en fait, à savoir la fabrication française depuis plus de 120 ans, les ingrédients de qualité, les formulations sans colorant, ni huile de palme et cette coque au chocolat moulée à la main.

Il semblerait que vous ayez tout en main pour offrir un cadeau de Saint-Valentin gourmand et addictif. Avec ce coffret, vous allez surprendre votre moitié autour d’une dégustation romantique des meilleures madeleines que nous avons pu goûter jusqu’alors. Vous n’avez pas d’amoureux ? Eh bien, cela en fera plus pour vous !