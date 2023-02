“Porte-bonheur”, la BD qui donne vie à l’anxiété

Si le sujet de l’anxiété vous intéresse, découvrez “Porte-bonheur“, la BD de Tacméla parue aux éditions Leduc. D’abord publiée sur la plateforme Webtoon, vous pouvez désormais la feuilleter en format livre.

Résumé

Plus de motivation, d’envie ou de quoi que ce soit d’autre… Clément est officiellement déprimé. Il déteste son quotidien et l’avenir lui fait peur. Il n’a plus goût à rien, encore moins à s’occuper de ce petit fantôme qui se dit être l’incarnation de ses angoisses. Mais tant pis, il va devoir faire avec et supporter ce dénommé Angst, au sarcasme insupportable.

Et si, finalement, cette rencontre était le début d’une formidable aventure pour Clément, à la découverte de son vrai bonheur ?

À propos du livre

Porte-Bonheur” se trouve désormais en format livre grâce aux D’abord paru en format Webtoon, “” se trouve désormais en format livre grâce aux éditions Leduc . Et vous m’en voyez ravie ! Personnifiant l’anxiété comme une sorte d’ectoplasme sombre, Tacméla aborde les pensées d’un adolescent en prise avec ses angoisses. Clément, en dernière année de lycée, n’a absolument aucune idée de ce qu’il veut faire après le bac. Mais tout le monde lui pose tout le temps la question : sa famille, ses profs. Mais rien ne l’intéresse. Il se sent vide, inintéressant, nul. Et on ne peut pas dire qu’il puisse compter sur ses ami·e·s, car il n’en a pas vraiment. La sociabilité, pour quelqu’un qui n’a aucune confiance en lui, ce n’est pas son truc. Alors qu’il fait face à ses innombrables questionnements, une petite forme prend place à ses côtés : son angoisse. Et plus il sera angoissé, plus celle-ci prendra de la place. Il va devoir apprendre à vivre avec, et réussir à la dompter.

Mon avis

Porte-Bonheur“, une Auteur, illustrateur et graphiste, Tacméla nous offre, avec ““, une BD touchante sur la santé mentale des adolescent·e·s. Ses dessins sont simples et expressifs et les couleurs des planches oscillent entre nuit et jour, rendant le récit très vivant. Je me suis beaucoup identifiée à Clément et à ses ressentis. J’ai retrouvé des sentiments et des peurs que j’ai pu avoir lorsque j’étais au lycée. Et on se rend compte que malgré les années qui passent, certains questionnements, sur la confiance en soi, ou même l’amitié, subsiste encore.

Au travers de “Porte-Bonheur”, Tacméla s’adresse à tous et toutes avec un thème universel. Alliant ceci à la représentation de personnages qu’il offre, il permet à tout le monde de s’identifier à l’histoire. Il s’agit d’une pierre de plus à l’édifice des ouvrages accessibles en termes de santé mentale. L’ectoplasme est une personnification très parlante avec son aspect nébuleux. C’est totalement comme ça que je l’aurais imaginé si les émotions pouvaient prendre forme.

En somme, une BD touchante et importante à mettre entre toutes les mains. J’ai qu’une seule hâte : lire la suite !