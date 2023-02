Artbook – Junji Ito – Ed. Mangetsu

Junji Ito est à retrouver à travers un Artbook horrifique et somptueux à la fois, paru aux éditions Mangetsu, en janvier 2023. Un bel ouvrage souple, au format BD, qui vient présenter l’univers tourmenté, sombre, fantastique, effroyable, monstrueux et captivant du mangaka, maître incontesté de l’horreur.

Le bel ouvrage débute avec des illustrations autour de Tomie, belle et jeune femme, que l’on reconnaît grâce à son grain de beauté, sous l’œil gauche. D’une grande beauté, la jeune femme est néanmoins le mal incarné, qui attise les passons, chez les hommes. Aussi, ses victimes sont tiraillées entre amour et folie, sombrant peu à peu, les poussant à commettre l’irréparable. Une créature qui renaît toujours, par parfaire ses crimes… Vingt-trois images de cette œuvre sont à découvrir, offrant des illustrations captivantes, belles, étranges, dérangeantes, horrifiques. Elles expriment la beauté, le surnaturel, l’inquiétude, la peur, le fantastique, la mort… Spirale est la deuxième œuvre à retrouver, dans cet artbook, à travers plusieurs dessins et aquarelles.

Le livre est captivant, il est grand et offre 150 pages, ainsi que 130 illustrations, suivi d’une interview et de commentaires. C’est grandiose et c’est un très bel ouvrage qui est à découvrir ici. On y retrouve, pour ceux qui connaissent, des personnages de Junji Ito, et pour ceux qui découvrent, une galerie de la peur, de l’horreur et du fantastique. L’artbook est spectaculaire, débutant directement avec Tomie, créature belle et cruelle à la fois. L’univers fascine, les aquarelles, pour la plupart sont somptueuses, oscillant entre beauté et horreur, effroi et fascination. Les créatures sont magnifiques et terrifiantes, d’autres sont répugnantes lorsqu’elles se dévoilent, proposant une galerie hypnotique, fascinante et inquiétante.

Artbook Junji Ito est bel ouvrage, des éditions Mangetsu, qui propose d’entrer dans le monde du maître de l’horreur. Un livre fabuleux, passionnant et horrifique, présentant 130 illustrations incroyables de l’œuvre du mangaka, accompagné d’une interview et de commentaires, sur les œuvres.

Lien Amazon