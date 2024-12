Stranger Trucs, Dragonboule et Batmad : 3 nouveaux comics hilarants aux Éditions Jungle

Partagez





Vous ne savez pas quoi offrir à vos ados ou à vos adultes ? Rien de mieux qu’une belle barre de rire avec trois nouveaux comics piochés dans l’univers et la culture geek qu’ils adorent : Stranger Trucs, Dragonboule et Batmad sont là pour mieux les divertir.

Des recueils de sketchs, sous forme de comics, qui vont faire pleurer les vrais fans !! Mais faire rire les autres !

À retrouver aux Éditions Jungle…

Comment ça, vous n’avez jamais entendu parler de cette série avec une fille qui a la boule a Z et qui saigne du nez. Et ce portail interdimensionnel créé en laboratoire qui laisse passer des monstres ?? Grâce à Antoine Piers, au scénario et à Anthony Mondoloni et Novy aux illustrations et à la couleur, vous allez avoir votre session de rattrapage. Bon ok, ça ne sera pas exactement la même histoire que l’originale. Mais vous aurez un avant-goût , ou plutôt un délire de goût pour vous mettre en bouche !!!

Une guirlande électrique et des lettres pour mieux y voir. Un maire qui préfère créer des emplois que fermer un laboratoire aux expériences sordides. Des potes, qui n’en sont plus vraiment …

Il semblerait que l’atmosphère de l’univers Stranger things se soit mêlée à celle de gaz hilarants pour devenir un Stranger trucs catastrophe !!!!!

Vous avez fait le rapprochement tout seul, j’en suis sûre. Ici, Synne et Lapuss’, redoutables psychopathes de la vanne, « salissent » la renommée du plus grand super héros de l’univers DC Comics !!!! Cette fois, Batman devient Batmad, une caricature totale du personnage qui gaffe à chaque pas. Liroy nous l’humanise totalement. Après tout, ce personnage n’est qu’un homme comme tout le monde ! De la recherche de son sigle, jusqu’à son animal de compagnie, on découvre une autre facette plus… dégradante du personnage !! En plus, dans cette version, il est allergique aux poils de chat. Dommage pour sa Catmeuf !!

Second tome de cette petite pichenette au dessin animé du club Dorothée !!! David Mourier et Robin Berthou nous rejouent une sérénade où Boulma, Grocul, Yamachatte, et leurs potes doivent jouer un grand tournoi d’arts martiaux !!! Quelle originalité ! On va enfin savoir qui sera la légende de cet univers... Quelque peu transformé par ses auteurs !!!!

Conclusion :

Trois comics pour trois fois plus de rigolade ! Stranger Trucs, Dragonboule et Batmad vont vous régaler. Déjà, par les sketchs, tous plus trash les uns que les autres. Mais, aussi, je vous laisse trouver les différentes autres références : d’autres séries. De films. Car, c’est ça que l’on adore le plus dans ces univers caricaturaux. Retrouver toutes les allusions et les repères de nos séries ou films préférés, en s’esclaffant !!!

Quand on vous dira joyeuses fêtes, vous saurez que c’est grâce aux Éditions Jungle !!!!