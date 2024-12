Whisky Bellevoye Bleu : l’élégance française dans un verre

Quand le savoir-faire hexagonal rencontre l’innovation, cela donne le Bellevoye Bleu, un whisky triple malt à la finition Grain Fin, sublimé par Les Bienheureux.

Le Bellevoye Bleu : une identité bien affirmée

Le whisky Bellevoye Bleu pourrait être considéré comme un manifeste pour l’excellence française. Cet assemblage de trois single malts issus des terroirs d’Alsace, de Charente et du Nord promet une expérience gustative unique. Vieilli avec soin, il bénéficie d’une finition en barriques de Grain Fin, une technique originale qui enrichit sa rondeur et sa subtilité. Résultat : un whisky non tourbé à 40%, parfaitement équilibré entre douceur et complexité.

Des saveurs qui résonnent

Dès le nez, Bellevoye Bleu évoque un panier gourmand : des épices délicates, des fruits secs et une pointe de fraîcheur. La dégustation dévoile une texture douce, aux notes de miel, de pain d’épices et d’amandes grillées. La finale, tout en longueur, laisse une empreinte subtile et chaleureuse, invitant à prolonger le plaisir.

Une carafe à la hauteur

Depuis août 2024, Les Bienheureux revisitent leur design, transformant chaque bouteille de Bellevoye en une élégante carafe. Inspirée par l’artisanat verrier français, cette nouveauté met en valeur la noblesse du whisky sans augmenter son prix. Ce whisky devient alors un objet raffiné à exposer sur vos tables ou dans vos collections.

Les Bienheureux : artisans de l’exception

Jean Moueix et Alexandre Sirech, les fondateurs visionnaires de la maison Les Bienheureux, insufflent un souffle nouveau aux spiritueux français. Leur philosophie repose sur trois piliers : une production éthique, un respect des terroirs et un désir constant d’innovation. Avec Bellevoye, ils prouvent que le whisky français peut rivaliser avec les meilleures références internationales.

Un whisky à déguster et à partager

Bellevoye Bleu s’apprécie en toutes occasions. En apéritif, il se marie à merveille avec des toasts au foie gras ou des noix caramélisées. En dessert, son alliance avec un fondant au chocolat ou un cheesecake épicé est irrésistible. Il s’apprécie également en cocktail selon votre créativité. Et pour les puristes, un simple verre pur ou légèrement dilué avec une goutte d’eau fraîche suffit à révéler toute sa finesse.

Pourquoi choisir Bellevoye Bleu ?

Opter pour Bellevoye Bleu, c’est faire le choix d’un whisky engagé : un spiritueux 100% français qui incarne l’art de vivre, la créativité et l’excellence. Que vous soyez novice ou connaisseur·euse, ce triple malt saura trouver sa place dans vos moments privilégiés.