Rampal Latour – Un coffret de Noël sous le signe du bien-être

Rampal Latour, emblématique savonnerie provençale fondée en 1828, perpétue avec passion un savoir-faire artisanal unique. Parmi ses créations, le coffret de Noël « Champ de Lavande » invite à une immersion sensorielle au cœur de la Provence. Ce coffret, idéal pour offrir ou s’offrir, réunit trois produits phares de la marque : un savon liquide, un savon surgras et un savon de Marseille authentique.

Le joli coffret se compose d’un flacon de 50ml de savon liquide élaboré à partir d’huiles végétales de qualité et enrichi en huiles essentielles de lavande, reconnues pour leurs vertus apaisantes et relaxantes. Sa texture soyeuse et son parfum délicat en font un véritable soin pour les mains et le corps. Le savon surgras, de 125g, est formulé pour préserver les peaux sensibles. Il offre une hydratation intense grâce à sa formule enrichie en huile d’amande douce naturelle. Parfumé à la lavande, il nourrit et protège la peau tout en la laissant subtilement parfumée. Les fleurs de lavande incorporées permettent d’exfolier la peau en douceur.

Enfin, le savon de Marseille authentique, symbole de la tradition savonnière, est fabriqué selon la méthode ancestrale au chaudron. Doux et hypoallergénique, il convient à toutes les peaux, même les plus fragiles. Il respecte l’environnement grâce à sa composition naturelle. Une idée cadeau qui allie tradition, qualité et bienfaits. Le coffret « Champ de Lavande » est une invitation à la détente et au bien-être. Les bienfaits des produits, tant pour la peau que pour l’esprit, font de ce trio une valeur sûre pour des soins quotidiens.

En outre, Rampal Latour propose une gamme variée de coffrets cadeaux. Entre autres, le coffret « Bouquet de roses » ou encore « Pause rafraîchissante », chacun offrant une expérience sensorielle unique. Ces écrins élégants célèbrent la richesse des senteurs florales ou fruitées, tout en mettant en avant des produits respectueux de la nature et du corps.

Le coffret « Champ de Lavande », de la savonnerie française Rampal Latour, est bien plus qu’un simple cadeau. Il est une promesse de moments de douceur et de sérénité, parfaite pour la saison des fêtes, à déposer au pied du sapin de Noël !