Les notes rouges – Ed. Delcourt

Les notes rouges est un récit complet et bouleversant, de Nadia Nakhlé, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2024. Un bel album touchant, lyrique, qui présente deux destins croisés, une sœur et son petit frère, séparés pendant la Seconde Guerre Mondiale.

En Pologne, en automne 1941, une jeune fille écrit une lettre. Anna s’applique, elle demande à son frère de la rejoindre sur l’île, le soir même, à 22h. Elle explique qu’elle l’attendra jusqu’au lever du soleil. Elle signe son prénom, affirmant aussi qu’elle l’aime. Anna prend un vélo, pour parcourir les rues de la ville, qui semblent vides. Elle retrouve un homme à qui elle remet la lettre. Il rassure la fillette, affirmant qu’il fera tout son possible pour retrouver son petit frère. Anna se blottit contre lui. Andrej console la fillette, et dit que ce n’est pas de sa faute… Anna pense que si… Mas Andrej lui rappelle que ce n’est pas de sa faute. L’homme s’en va, Anna lui demande de faire attention à lui. Malheureusement, un peu plus loin l’homme semble attendu. Il est tabassé. Il laisse tomber la lettre qui s’envole…

Le récit est bouleversant, présentant, dans un premier temps, Anna, jeune fille qui recherche son frère. Puis, quelques années plus tard, devenue femme, elle revient, sur les lieux de leurs enfances, pour un concert de piano. Elle espère y retrouver son petit frère… En effet, malgré les années passées, elle n’a jamais cessé d’espérer et d’écrire des lettres à son frère, qu’elle laissait au cœur d’un arbre, leur cachette secrète. La bande dessinée se trouve très bien découpée, en plusieurs chapitres et en flashbacks. Les lecteurs oscillent ainsi entre l’histoire d’Anna, mais aussi celle de son petit frère, Dorian. Les enfants se trouvent séparés, empruntant un chemin de vie bien différent. Le récit est ainsi troublant et dramatique, avec cette sœur hantée par la disparition de son frère et ce frère qui se voit enrôlé par les Nazis. L’histoire dramatique est également empreinte de poésie et de musique.

