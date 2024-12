Les Darons osent tout! aux Folies Bergère le 17 décembre 2024

Partagez





Les Darons Osent Tout! Découvrez le spectacle inclassable et hilarant de 5 potes qui osent tout dans une série de sketchs originaux et déjantés! De l’humour bon enfant aux moments de folie pure, ils enchaînent saynètes, chansons et situations rocambolesques devant un public plié en 4!

Vous les connaissez peut-être pour leurs rôles dans les séries télévisées « Scènes de ménages », « Un si grand soleil » et « En famille ». Mais saviez-vous que ces comédiens sont avant tout des amis dans la vie?

Une amitié qui donne naissance à un spectacle

C’est sur scène qu’ils se sont rencontrés, et c’est là qu’ils ont décidé de créer un spectacle qui les réunit : « Les Darons! ». Un titre qui pourrait bien devenir celui d’une nouvelle série à succès!

Un spectacle explosif

Du type attentionné au séducteur maladroit, les Darons interprètent avec maestria tous les portraits masculins. Sketchs et chansons s’enchaînent à un rythme effréné. Qu’ils chantent, déclament ou s’engueulent, ces comédiens font exploser de rire leur public. Michèle Bernier ne s’y est pas trompée et a choisi de mettre en scène ce spectacle!

Des Darons qui osent tout! même une tournée

Ne manquez pas leur spectacle, qui sera en tournée en France jusqu’au 22 décembre 2024. Les Darons sont des comédiens talentueux qui ont décidé de créer un spectacle inclassable et déjanté qui va faire exploser de rire.

De et avec : Fred Bianconi, Frédéric Bouraly, Emmanuel Donzella, Olivier Mag et Luc Sonzogni

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans

Le 17 décembre 2024 à 20h

Folies Bergère – 32 Rue Richer, 75009 Paris

Tarifs à partir de 25 euros

Durée : 1h30 sans entracte

