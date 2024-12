Simon – Cherche et trouve – Viens au musée ! est un grand album, de la collection Récréative, des éditions L’école des loisirs. Un livre-jeu, de Stéphanie Blake, dans lequel les jeunes lecteurs vont retrouver leurs héros, à travers un jeu d’observation et d’attention.

Simon Superlapin interpelle les jeunes lecteurs, expliquant qu’il va falloir le retrouver sur chaque image ! Ainsi la première double page présente une grande scène, qui présente l’entrée du musée d’Orsay. Une grande illustration fourmillante de détails, proposant de s’immerger dans l’univers de Simon. Une frise, en bas de page suggère de retrouver plusieurs éléments, tels qu’un canard orange tout triste, trois étoiles, deux horloges, quatre petites fourmis… D’autres éléments suggérés, à la fin de la frise, sont également à retrouver, mais ces derniers ne sont pas dessinés sur la frise, mais juste décrits. La deuxième double page présente le parvis, où tous les personnages semblent s’amuser follement.

Le livre-jeu propose aux enfants de retrouver des objets et personnages dans de grandes scènes détaillées. Le bel univers coloré se déplace au musée d’Orsay. Cela suggère une sortie exceptionnelle, pour Simon, Gaspard, Lou et les autres copains. Le héros sert de guide, pour découvrir différents lieux du musée, ou encore des œuvres… Le jeu est visuel, invitant à aiguiser son sens de l’observation, en comparant les éléments, pour retrouver les bons ! La patience est aussi mise à rude épreuve, tout comme les mathématiques sont travaillées. En effet, le livre propose aussi de retrouver un certain nombre de ballons, lettres, souris… Le dessin reste rond et doux, plutôt amusant et coloré.

Simon – Cherche et trouve – Viens au musée ! est bel et grand album des éditions L’école des loisirs. Un livre-jeu qui propose aux enfants de retrouver leur héros, tout en découvrant le musée d’Orsay et en aiguisant son sens de l’observation à travers un jeu qui plaît toujours autant. Un bel ouvrage à glisser au pied du sapin de Noël !