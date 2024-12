L’Alchimiste – Tome 3 – Éditions Jungle – Collection Chimères

Partagez





Grâce au livre ancien de L’alchimiste, notre petite troupe continue son périple vers le grand secret. D’énigmes en énigmes, et d’aventures en aventures, les voici à présent sur le point de re découvrir un lieu légendaire : L’Atlantide !!!! Mais, le masque de fer est toujours à leurs trousses, et il va falloir, une nouvelle fois, faire preuve d’ingéniosité et d’unité pour éviter le pire …

Troisième tome de cette excellente saga jeunesse, aux énigmes bibliques ou anciennes qui passionnent les grands aventuriers/ères !!

À retrouver aux Éditions Jungle depuis le 17 Octobre 24.

Le décor :

Un submersible au milieu de ruines englouties ….

Pendant qu’Esperanza pilote le subdiriluge, et se chamaille avec Basile, Flammel et Gibus réfléchissent à la nouvelle énigme. Sous l’eau, malheureusement, rien ne semble indiquer quoi que ce soit. Des statues de pierre, des bâtiments incroyables, témoins d’une grande civilisation, mais aucun indice.

Le vieux Flammel propose de prendre de la hauteur, et de se recentrer sur le dernier mystère, lu dans le grimoire de l’Alchimiste grâce à la clé de Basile : « Lorsque l’index et les pouces se rejoignent, l’archipel de Santorin, de nouveau complet, saura révéler, en sa pointe occidentale, la porte de L’atlantide » …

Il suffit d’observer l’archipel d’en haut pour … Ne rien comprendre !!! La troupe décide de se poser sur la terre ferme, afin de réfléchir plus longuement. Tandis qu’Esperanza, la tête de l’équipe, se met à étudier la carte, tout le monde se restaure : on réfléchit mieux le ventre plein…. Ou on s’endort jusqu’au lendemain !!!!!

Pendant ce temps,

… dans le château du masque d’acier, en Sicile, la contre-équipe se délite doucement. Il ne reste que Salamandre. Aussi, voyant que tous sont renvoyés, elle décide de fouiner un peu du côté du sous-sol du château, afin de trouver quelques trésors volés a revendre, et de partir elle aussi !!!

Mais, ce qu’elle va découvrir chez ce « collectionneur » du temps, va transformer sa vision des choses …

Le point sur la BD :

Un troisième tome de L’Alchimiste, à quatre mains à retrouver aux Éditions Jungle. Maxime Fontaine s’inspire de Nicolas Beuglet pour continuer le scénario de cette saga intrigante, mêlant fantastique et science-fiction, sous la direction d’Alessandro Barbucci !!!

On atterrit en Grèce, dans l’archipel des Cyclades, berceau de la civilisation minoenne, sujet du tome précédent (>> cliquez ici pour en retrouver la review ).

Le récit continue d’être passionnant en suivant cette troupe éclectique, où il existe un sage, un cerveau, une force, et un exécuteur !!! Les auteurs nous font participer à l’aventure, en déclenchant des réflexions sur le sujet présenté, mai également, en poussant ses lecteurs à faire de mures recherches sur les endroits énoncés. Les personnages sont comme des amis/es avec qui l’on creuse les mystères au fil des tomes. Les décors sous marins, et la vision d’Atlantide d’Alexandre Saint-Genez est particulièrement créative. On plonge dans ce monde entre civilisations avancées détenant un pouvoir exceptionnel, et ces représentations graphiques étonnantes.

La conclusion :

Des légendes qui font rêver depuis la nuit des temps, et que L’Alchimiste nous permet de réinventer à chaque nouvelle énigme. On est conquis par tous ces mystères, que l’on soit pré-ado, ado, ou même adulte, car ils font de nous des explorateurs du mystère de notre Histoire. Qu’ils combinent des clins d’œil à notre société actuelle, comme l’utilisation disproportionnée des ressources naturelles pour le pouvoir. Et qu’en plus, ces personnages sont aussi attachants et amusants que des potes qu’on pourrait avoir !!!

L’Alchimiste est une de nos séries chouchou aux Éditions Jungle, et on l’a soutient fortement !!!!

Coup de coeur assuré à chaque tomes !