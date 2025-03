Survival – Palmyra

Palmyra est le troisième tome de la série Survival, de Christophe Bec, paru aux éditions Soleil, en mars 2025. Une bande dessinée, avec au dessin Kamil Kochanski, qui offre un nouveau récit consacré à la survie dans des contextes extrêmes, avec un climat d’angoisse et des créatures aussi inquiétantes qu’étranges.

Saskatchewan, 10 500 av. J.-C., un indien quitte sa tribu, ses semblables, une grotte. Il s’enfonce dans la forêt, armé d’une lance. Il traverse des plaines, avec des bisons, traverse une rivière. L’homme arrive bientôt face à des yeux luisants. Dans la pénombre, il peine à savoir ce que c’est… A Cisco, sur les contreforts des Rocheuses, en 1849, un convoi de chariots peine à avancer. Collis, le chef du convoi décide de faire une pause. Certains hommes ne sont pas tranquilles, ils pensent qu’il n’y a que des incidents depuis la naissance du petit Crooker. Ce nourrisson est étrange, il ne crie pas. Même les chevaux semblent nerveux ! Alors que la nuit est tombée, et que les chevaux s’affolent, des bruits provenant de la forêt retentissent tout autour des chariots. Une femme voit des paires d’yeux luisants. Dans la pénombre, des bêtes menaçantes semblent se tenir debout…

Le récit diffère par rapport aux deux premiers tomes, offrant une teinte de fantastique. En effet, ce troisième opus de Survival plonge dans une ambiance oppressante, où une famille isolée dans les bois lutte contre une horde de créatures humanoïdes. Ces monstres, mi-sasquatch, mi-prédateurs intelligents, surgissent de l’obscurité avec une sauvagerie implacable. Aucun répit, seule la survie compte. La bande dessinée livre un thriller sans concession, où chaque instant devient une épreuve. Le danger rôde, les protagonistes s’efforcent de tenir jusqu’à l’aube. Entre tensions psychologiques et terreur pure, l’histoire exploite tous les codes du survival d’horreur. L’affrontement devient autant physique qu’introspectif, révélant les fêlures de chacun. La mise en scène, rythmée et immersive, intensifie cette sensation d’urgence. Le dessin renforce cette atmosphère suffocante par des plans serrés et des jeux d’ombre saisissants. Le trait est saisissant et efficace. Un hommage efficace au genre, dans la pure tradition du suspense horrifique.

Palmyra est le troisième tome de la série Survival, des éditions Soleil. Un récit complet qui offre une histoire teintée de fantastique, un thriller d’horreur maîtrisé. L’album présente une famille qui va devoir se retrancher chez elle pour survivre, nuit après nuit, à des créatures monstrueuses et menaçantes, aux dents acérées.

