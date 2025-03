Apprendre à créer ses patrons – Ed. Mango

La collection Leçons & idées pour débuter, des éditions Mango, se complète avec ce titre, Apprendre à créer ses patrons, paru en février 2025. Un livre de loisirs créatifs, d’Emilie Faurie, qui présente six leçons et cinq modèles, en pas à pas, pour se lancer dans le patronage de base.

Le livre débute avec un sommaire simple et bref, accompagné de photographies des modèles suggérés. Une introduction invite à découvrir la passion de l’autrice. Elle propose de découvrir toutes les étapes de la couture, et donc de réaliser ses patrons. La leçon débute donc avec le matériel listé et les patrons de base, à commencer par le buste. Les mesures à prendre et autres informations restent détaillées, pour l’élaboration des prochains hauts à coudre. Les tracés du devant, de l’épaule, des pinces, du dos sont accompagnés de schémas, pour la réalisation complète d’un patron de buste, qui se finira avec le montage de la toile.

Un ouvrage idéal pour s’initier au patronage et apprendre à concevoir des vêtements sur mesure. Le livre propose une approche progressive avec six leçons illustrées en pas à pas. Chaque technique est expliquée de manière claire pour faciliter la compréhension des bases du modélisme. Plis, pinces, volants ou pattes de boutonnage deviennent accessibles grâce aux conseils précis de l’autrice. Cinq modèles permettent de mettre immédiatement en pratique les apprentissages. Les photographies détaillées guident chaque étape, rendant l’expérience plus intuitive. Destiné aux débutants, le guide offre des explications accessibles et des astuces pratiques pour gagner en autonomie. L’univers créatif d’Émilie Faurie se retrouve dans ces pages, avec une approche moderne et pédagogique.

Apprendre à créer ses patrons est un guide pratique et complet des éditions Mango. Un excellent choix pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la création de patrons sans difficulté, avec l’aide de pas à pas détaillés, schémas et photographies.

Un livre à retrouver sur Amazon