HARIBO ensorcelle les gourmands avec son édition limitée Harry Potter

Une nouvelle aventure gustative débarque en 2025. HARIBO s’associe à l’univers magique de Harry Potter pour proposer une édition limitée de bonbons inspirés du célèbre sorcier et de ses amis. Trois sachets uniques mettent à l’honneur Harry, Hermione et Ron, accompagnés de leurs fidèles compagnons. Un véritable voyage sucré à travers le monde de Poudlard, avec des formes et des saveurs inédites. Chaque bouchée transporte dans un univers enchanté où la magie opère dès l’ouverture du paquet.

Depuis plus de 100 ans, HARIBO enchante les amateurs de confiseries. Fondée en 1920 en Allemagne, la marque s’est imposée comme une référence incontournable dans l’univers des bonbons gélifiés. Son emblématique Ours d’Or a conquis le monde, et chaque nouvelle création suscite l’engouement. HARIBO sait surprendre avec des éditions limitées, souvent inspirées de grandes licences populaires. En associant son savoir-faire à la saga Harry Potter, HARIBO continue d’innover et de faire rêver petits et grands gourmands.

Début 2025, l’édition limitée Harry Potter fait son entrée dans les rayons des supermarchés. Chaque sachet renferme un mélange inédit où les fans retrouvent des symboles emblématiques : le Vif d’Or, le Choixpeau magique, la Mandragore ou encore un verre de Bièraubeurre. Trois assortiments sont à collectionner, chacun dédié à un personnage et son animal : Harry et Hedwige, Hermione et Pattenrond, Ron et Croûtard. À cela s’ajoute une palette de six nouvelles saveurs gourmandes : barbe à papa, cola, sorbet citron, pomme, caramel et cerise. Nos préférés chez France Net Infos : sorbet citron et barbe à papa !

Chaque bouchée devient une aventure, chaque bonbon un sortilège sucré. Des bonbons à croquer ou à laisser fondre, suivant les envies et les préférences… Disponibles en boutiques HARIBO, et grandes surfaces depuis début 2025, les sachets Harry Potter et Hermione plaisent déjà ! Le sachet spécial Ron arrivera en exclusivité dans les boutiques HARIBO au premier trimestre.

Une expérience gourmande inédite, qui promet un voyage sucré à bord du Poudlard Express. HARIBO présente une édition limitée à ne pas manquer pour tous les amateurs de bonbons et de magie. Une seule question demeure : quel sachet révélera votre personnage préféré ?