Popotam fête Pâques – Ed. Larousse jeunesse

Popotam fête Pâques est un nouveau titre de la collection Popotam, des éditions Larousse, jeunesse, paru en mars 2025. Un livre d’Agnès Besson et Fabien Öckto Lambert, qui présente une nouvelle aventure pour le petit hippopotame qui part à la chasse aux œufs, dans son jardin !

Aujourd’hui, c’est le jour de Pâques ! Popotam, en ce bon matin, sort dans le jardin. Il semble joyeux et prêt pour la chasse aux œufs. Bien évidemment, il sort avec doudou pour explorer tous les recoins du jardin. Le petit hippopotame s’écrie que c’est parti, pour se donner du courage. Il court dans tous les sens, comme un petit fou. Popotam s’arrête d’un coup !il a trouvé un petit œuf tout bleu, il est heureux. Le petit hippopotame continue de chercher partout dans le jardin. Il fait remarquer à doudou un œuf caché dans le pot. Ils ont découvert un gros œuf rouge.

Le récit reste très simple et adapté aux tout-jeunes lecteurs. Le petit héros est heureux, car aujourd’hui c’est Pâques ! La chasse aux œufs commence, avec plein d’entrain. Content de trouver quelques œufs, Popotam va si vite qu’il finit par en oublier doudou, sans s’en apercevoir. Alors qu’il faut partager, le petit hippopotame se demande où il est passé… Entre encouragement, joie partagée, surprise de la découverte, l’histoire se veut enjouée et plaisante. Le récit est rythmé et amusant, proposant de suivre Popotam dans un jeu amusant et gourmand. Il vient décrire un événement que les enfants attendent eux aussi, invitant ainsi à se retrouver à travers le jeune héros. Le dessin reste rond, doux, offrant de tendres couleurs et des personnages expressifs.

