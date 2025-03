Partir – Marie Dô – Ed. M.E.O.

Partir est un roman de Marie Dô, paru aux éditions M.E.O., en février 2025. Un ouvrage touchant, qui présente, à travers Yzant, ex-sauveteur en mer veuf, Teho et Romain, les existences fragiles de chacun, les relations difficiles, les fêlures…

Voilà plusieurs matins que Yzant la voyait, marchant seule sur la grève, à la même heure que lui. Son visage semblait obstinément tourné vers l’horizon. La femme était brune, toute en jambes et en cheveux, vêtue du même pull rouge vif, qui lui descendait sous les fesses. Ce rouge strident, incongru dans ce camaïeu, tranchait. Cette femme semblait ainsi s’imposer. Yzant lui inventait des larmes cachées, ses propres épines dans le cœur. Il l’imaginait ainsi, fragile, insolente… Puis, il remonta la dune, honteux de son aigreur pour cette inconnue. Devant le chalet, Nanosh l’attendait. Yzant feignit de lui donner un coup de poing dans l’estomac ; et le jeune de l’éviter.

De manière surprenante, le roman, dont le titre évoque le départ et l’évasion, se déroule dans un huis clos côtier. Une presqu’île hors saison, un camping déserté, une plage battue par l’océan. Yzant, ex-sauveteur marqué par un drame, mène une existence paisible jusqu’au retour de son neveu Teho, accompagné de Romain, un ami parisien. L’apparition d’Amaïka, femme énigmatique, bouleverse cet équilibre fragile. Le surf, les tensions et les non-dits rythment les rencontres. La plume de Marie Dô sculpte les émotions avec finesse, entre introspection et confrontation. Le récit épouse le mouvement des vagues, entre fuite et renaissance. Un roman d’initiation et de résilience, où la nature impose sa loi et où chacun cherche à apprivoiser ses blessures. Une écriture poétique, vibrante, qui saisit l’instant et l’inexorable passage du temps.

Partir est un roman touchant, poétique, de Marie Dô, paru aux éditions M.E.O. Une histoire de résilience, qui présente trois personnages fragiles, qui tentent, chacun à sa façon à aller de l’avant, à pardonner, à écouter, à fuir, à comprendre…

