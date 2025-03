Femmes d’Asgard – La mythologie nordique – BD Glénat Jeunesse

Partagez





Si tu pensais que les Vikings étaient un groupe ethnique bien défini, tu ferais bien de lire Femmes d’Asgard ! Ce one shot va sûrement changer ta vision de voir les choses au sujet de ce groupe cosmopolite, aux origines diverses ! Mais aussi, va t’apprendre les différents récits des déesses et du rôle de la femme dans ces contrées nordiques éloignées !

Un recueil magnifique et enrichissant, s’appuyant sur de récentes découvertes scientifiques, relatant les portraits et les récits légendaires des Femmes et déesses du monde Viking !

À retrouver aux Éditions Glénat Jeunesse, le 26 mars 25. (+8)

Le décor :

De la messagère du chagrin, Angrboda, à la reine des royaumes d’Asgard, Frigg, on rencontre Freya, Gefjon…Et bien d’autres déesses liées à de fortes légendes nordiques.

Dix-neuf portraits de Déesses du royaume d’Asgard, souvent oubliées dans les histoires modernes que l’on nous rapporte à travers les émissions, ou les séries connues. Des femmes, avant tout, avec des sentiments bien humains, qui font pourtant partie intégrante des anciens récits.

Dans ce recueil…

On découvre que la disparition du jeune Dieu Balder fût prédite par les visions de la géante Angrboda. Et que même si Frigg, sa mère n’y croyait pas, il fût occis de la manière prédite, sous ses propres yeux.

Dans un autre volet, on comprend comment Gefjon, une déesse aussi forte qu’un ours,et plus rusée qu’un renard, crée, grâce à son extraordinaire force, l’île de Seeland.

Ou, comment, grâce à une pomme enchantée de Frigg, un roi et sa femme purent enfin avoir une descendance.

Le recueil est précédé d’un avant-propos explicatif sur la mythologie nordique, et les récentes découvertes. Chaque récit se pare d’une présentation détaillée des personnages féminins composant, au fil de l’Histoire viking, chaque mythe populaire énoncé.

Le point sur la BD :

Une intrigante, magnifique et passionnante BD jeunesse, proposée par une autrice spécialisée en histoire de l’art et archéologie. Un combo qui permet à Ani de nous raconter avec des récits et des descriptions documentés. Qui plus est, à la pointe de l’actualité, légendes et mythologie de cette ethnie.

Grâce à Femmes d’Asgard, elle rappelle aux plus jeunes, comme aux plus matures, que les femmes sont très souvent oubliées des nombreux supports pédagogiques, ou divertissants, proposés ! Avec ce recueil, on redécouvre chaque déesse et leur place dans l’histoire et les légendes nordiques.

Mais aussi,

elle transforme l’idée que l’on se fait des « Vikings ». En s’appuyant sur les récentes découvertes génétiques entreprises, et leur résultat étonnant, on redécouvre leur histoire.

Un vrai puits de savoir, entouré d’illustrations absolument artistiques et graphiques, inspirées des runes, et de leur pouvoir magique ! Des formes arrondies faites de couleurs, or et cuivre. Comme la magnifique cover que l’on retrouve aux Éditions Glénat jeunesse. Rappelant les bijoux et boucles d’oreilles déterrées en Scandinavie, par les passionnés.

La conclusion :

Femmes d’Asgard aux Éditions Glénat Jeunesse permet aux plus jeunes de découvrir ces déesses et leur histoire dans le contexte mythologique. Mais également dans un contexte plus humain. Chacune de ces figures mythiques est avant tout des femmes, avec des sentiments et des réactions humaines, vis​-à​-vis de leur entourage, leur mari, leur enfant…

Une autre vision de l’Histoire, et des racines même de cette ethnie. À la fois émouvante et fascinante de nouveautés remettant les femmes à leur place respective.