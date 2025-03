Fool Night – Tome 9 – Éditions Glénat Manga

Partagez





La planète est toujours plongée dans une froide nuit (Fool Night) qui n’en finit pas. L’atmosphère, polluée par des micro-poussières, étouffe la vie et les végétaux sur terre. La seule solution pour produire de l’oxygène : se faire implanter une graine, et devenir un végétal : c’est ce que l’on appelle, la transfloraison.

Neuvième tome de cette série où le biohacking est le seul moyen pour la survie, mais entraîne de nombreux conflits : internes et externes !!! À retrouver depuis le 19 mars 25 chez Glénat Manga.(+14)

Le décor :

Grâce à son « pouvoir » de communication avec les transflorés, Toshiro a réussi à résoudre sa dernière enquête sans difficultés. L’ancienne garde frontière qui l’accompagne reste tout de même sceptique à ce propos. Elle n’arrive pas à croire à la capacité du jeune homme à « comprendre » ce que deviennent ces « plantes ». Et, la transfloraison de son fils est encore bien trop présente dans son esprit pour croire que, même transfloré, il comprend peut-être encore ce qu’elle ressent…

De son côté, Yomiko reprend du service. Il semblerait que la transfloraison de son ami d’enfance ait été faite dans l’illégalité ! Elle est missionnée par un individu travaillant pour le compte du Professeur Kudaï. Il faut absolument retrouver ce maître transfloreur, exerçant grâce à une autorisation spéciale de l’État, et en dehors des murs de l’Institut de transfloraison !!

Un nouveau questionnement, et de nouvelles rencontres qui vont l’entrainer dans une machination dangereuse …

Le point sur le manga :

Un rebondissement inattendu, dans cette série avec ce neuvième tome publié aux Éditions Glénat Manga. Alors que Kasumi Yasuda s’épanche sur les sentiments profonds des personnages dans le tome 8, il reprend ici le fil principal du scénario. Cet univers dystopique et froid, cette « Fool Night », où la terre et ses habitants marchent sur le fil du rasoir. Et où les manigances de techno-sciences médicales, prennent le dessus sur la bioéthique ! On a toujours ces énormes dissensions entre le peuple, l’Institut de transfloraison… Auxquelles viennent s’ajouter un organisme supérieur. Chacun mène sa petite « guerre » personnelle pour continuer à avoir l’oxygène nécessaire à la survie. Et tous les moyens sont bons pour semer le trouble.

On revient également sur l’expérience troublante du perso.principal, avec cette créature mouvante qu’était Ivy. Un état de « conscience » qui, apparemment, intéresse d’autres sbires auxquels on ne s’attend pas du tout !!! La finesse du trait de l’auteur est aussi hypnotisante graphiquement, que la construction de son scénario toujours aussi fascinant !

La conclusion :

Le scénario, les personnages, le rythme… font de Fool Night, une excellente série qui colle à la fois, à la fiction dystopique, survivaliste, tout en laissant le lecteur imprégné par l’affect et la situation des personnages. Ce biohacking pour survivre, et les suspenses croissants au fil des tomes, publiés chez Glénat Manga, ne perdent jamais en intérêt ! Une réussite qui tient en grande partie par une part de réalisme dans ce scénario catastrophe et de ce qui en découle.