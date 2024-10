Fool Night – Tome 8 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Et si Toshiro et Ivy n’étaient finalement pas si différents que ça ! C’est le sujet abordé dans ce huitième opus de Fool Night. Toshiro se réveille de son « escapade » dans un lieu où il a pu ressentir toutes les âmes des transflorés.

Et, même si le Professeur Kudaï est enfin arrêté, après une mission des plus musclée dans le tome précédent, il plante, comme une graine prête à germer, un sacré doute dans l’esprit de Yomiko !

Le tome 8 de cette brillante série thriller/scifi,

disponible depuis le 2 Octobre 24 aux Éditions Glénat Manga.(+14)

Le décor :

Dans les limbes des transflorés…

Un immense champ de fleurs représente à présent l’endroit où tous les sentiments et les émotions des êtres vivants sont rassemblés. Seule, une balançoire trône au milieu de ce décor onirique, où Toshiro est plongé avec comme seul compagnon un jeune garçon. C’est l’esprit de Mukuru. Chacun exprime ses pensées profondes sur la situation critique dont ils ont été victimes. La seule motivation de Mukuru à présent, c’est de retrouver la sanctiflore, transformée en meuble, de sa petite sœur Shiika. Il aimerait tant devenir l’ami de Toshiro, le seul être sur Terre à le comprendre et l’entendre. Mais celui-ci est bien trop peiné par tous les massacres qu’il a fomentés en tant qu’Ivy. Il ne peut pardonner de tels actes, tout en comprenant le désarroi et la tristesse qui ont entraîné tous ces événements.

Il garde quand même une affection particulière pour ce jeune garçon, victime du système dystopique dans lequel ils sont plongés.

Une inspiration…

Toshiro se réveille enfin de sa stase sous le regard rassurée de Yomiko. Il sait qu’il a vécu quelque chose de spécial avec Ivy. L’employée de l’Institut de transfloraison lui résume tous les événements qu’il a raté. Dehors, Ivy s’échappe une nouvelle fois, mais emporte avec elle ce qu’il reste de sa petite sœur. Tandis que les révélations du Professeur Kudaï s’enchaînent, un deal se met insidieusement en place …

Extraits Fool Night Tome 8

Le point sur le manga :

Si vous avez raté les tomes précédents cliquer >>ICI<<

Chose promise, chose due dans cette huitième partie de Fool Night aux Éditions Glénat Manga !! Kasumi Yasuda s’empare de son protagoniste principal pour l’associer, de manière détournée, au « monstre » sanctifloré. Mais qui sont les vrais monstres dans ce scénario que le mangaka n’a de cesse de nous faire ressentir ?

On est comme ce pauvre Toshiro dont la dualité ne cesse de croître en même temps que sa plante. Le récit s’axe comme prévu (cf post précédent sur le tome 7) principalement sur le pouvoir qu’à acquit le jeune homme en se faisant transflorer. Et si cela aussi faisait partie d’une manigance, d’une stratégie de quelqu’un qu’on ne soupçonne pas encore ? Le lecteur replonge dans l’expectative totale avec toutes les révélations du Professeur. Plus que jamais, dans cette nouvelle « enquête », l’auteur met en avant tout ce côté sombre et froid de l’être humain dans des conditions extrêmes de « survie ». De débordements scientifiques et de profit. Avec toute la sensibilité et l’émotion des « victimes » de ces abus.

La conclusion :

Un huitième tome de Fool Night, où chaque chapitre est dédié à un des groupes d’intervenants rencontrés depuis le début de la série. Chacun essaye de conclure cette affaire et tout l’impact qu’elle a eu avec ses révélations, à sa manière : une résilience, une fête, un deal, une dissolution…

Le besoin de retrouver ses proches, dans cet univers nostalgique, mélancolique, sombre. Et, en parallèle, l’intrigue se déplace, glisse doucement vers cette nouvelle investigation mettant en scène le Professeur Kudaï et l’ami d’enfance de Toshiro. La suite en mars 25, aux Éditions Glénat Manga.