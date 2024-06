Fool ​Night – Tome 7 – Éditions Glénat Manga

L’heure tourne pour tous les protagonistes de Fool Night !

Le laboratoire mobile du Professeur Kudai, instigateur du projet Ivy, est repéré ! Toshiro et Yomiko sont sur le point d’entrer en scène pour qu’il paye de ses actes. Et pour éliminer cette « plante mouvante ». Mais la vérité sur la création d’Ivy, est peut-être plus dure à accepter que tous les meurtres commis jusqu’à présent ! Pendant ce temps, la graine de Toshiro continue à se développer en lui !

Les deux agents sont une nouvelle fois confrontés à un choix compliqué : qui sont les victimes ou meurtriers ?! Quels sont les vrais responsables ?!!

Paru le 19 Juin 24 aux Éditions Glénat Manga, un tome 7 où drames personnels côtoient l’avenir de l’humanité !!

Le décor :

L’ancien réseau du métro …

La milice des opposants à la transfloraison est déjà sur les quais. Ils espèrent pouvoir monter dans un des wagons où se trouve le laboratoire pour y retrouver le Professeur Kudai. Ils savent qu’Ivy, alias Mukuru Izumi, est certainement blessée mais inoffensive, dans sa capsule de repos. Leur but : le récupérer et en faire l’emblème de leur combat …

Le train arrive dans un fracas important, s’arrêtant sur le quai, et permettant aux agents d’y monter. Mais, dès son redémarrage, quelqu’un semble avoir actionné le frein d’urgence … Quelques wagons se détachent, tandis que Yomiko fracasse une des fenêtres pour pénétrer dans le convoi !!

Et là, c’est la révélation. Depuis le début, Yomiko, Ivy, et tout ce qui s’est passé, n’est que le résultat d’une manigance de la part des opposants à la transfloraison … Une stratégie meurtrière pour revendiquer d’une part, les mauvais résultats de cette méthode, mais surtout, la responsabilité de l’État dans ce mécanisme dystopique …. Yomiko tente de se justifier sur les faits pour se justifier de ces actes mais elle manque d’arguments.

D’un côté, il y a la parole des victimes de la pauvreté. Obligé de se faire transflorer pour gagner de l’argent pour leurs familles. De l’autre, les victimes du système, prêts à tous les sacrifices pour sauver plus de personnes. Comme transflorer un pauvre malheureux qui générera de l’oxygène pour plus d’une centaine de personnes ….

Mais, le temps presse pour chacune des parties, et lorsque Toshiro entre en scène, la vérité n’est pas belle à entendre.

Le point sur la manga :

Ça y est ! Le lecteur passe de l’autre côté du décor pour ressentir, avec empathie, l’histoire d’Ivy. Kasuma Yasuda nous plonge dans un dilemme croissant au fil de la lecture. Car, depuis le début de cette série, le lecteur était projeté dans le quotidien des personnages de l’institut de transfloraison. Et, même si celle de Toshiro était dramatique, on se baladait volontiers dans les endroits « oxygénés » sans vraiment penser à l’horreur des « oppressés ».

Ce tome 7 de Fool Night nous emmène donc à la vision du meurtrier présumé et accrochez votre petit cœur car ça va être plutôt éprouvant !!! La conclusion de l’histoire, publiée aux Éditions Glénat Manga, se situe en toute fin de lecture, et elle nous laisse le goût très amer de la réflexion sur la manipulation de masse, la préservation de l’écologie et les débordements de la science.

La conclusion :

Un tome qui clôture, comme la lame d’une guillotine, l’investigation que l’on suit depuis le premier tome de Fool Night, et de l’histoire d’Ivy aux Éditions Glénat Manga. Révélations, vérités, drames se bousculent un à un pour parvenir à la dernière page du manga.

Mais, ne croyez pas que tout soit fini !!! Car, Toshiro, bien mal en point, est encore là avec une plante qui continue de croître en son fort intérieur ! Le prochain tome sera donc axé sur lui, et l’étrange endroit où il se retrouve !!!! Un nouveau rebondissement pour une autre partie de scénario !!