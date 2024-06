Gabi sur son skate – Ed. L’école des loisirs

Gabi sur son skate est un roman jeunesse, de la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs, paru en mai 2024. Un ouvrage de Soledad Bravi, qui propose de retrouver Gabi, cette jeune fille pétillante, qui se met à faire du skate, avec son copain Milo…

Gabi a commencé le skate il y a deux ans déjà, mais elle a arrêté entre temps. Elle n’aimait pas trop cela. Son copain Milo lui a donné envie de s’y remettre. Cette année, ils ne sont plus dans la même école, alors ils sont très contents de se retrouver. Après l’école, s’ils s’appellent pour savoir s’ils sont dispos et s’ils ont fini les devoirs. Milo arrive en skate, en bas de chez Gabi. Elle l’attend devant le porche de son immeuble, avec son skate à la main ! Ainsi, ils roulent ensemble, dans la rue, tout en discutant jusqu’à leur spot.

Le récit est simple et plutôt détaillé, très plaisant à suivre. Une belle amitié est décrite, avec ce partage de passion pour le skate, l’envie d’apprendre, de transmettre, et de vivre ensemble de belles sensations. Le sport est au cœur du roman jeunesse, avec le skate qui reste parfaitement décrit. Une découverte pour les jeunes lecteurs, qui découvrent l’outil et les différentes figures, quelques conseils, épreuves et déconvenues. En effet les petits bobos sont aussi de la partie, offrant une relation mère-fille à retrouver… Le texte reste adapté, plutôt bien découpé et très détaillé, pour s’immerger dans cette nouvelle aventure pour Gabi. Des illustrations viennent compléter le roman, tout comme un lexique illustré, à la fin de l’ouvrage.

Gabi sur son skate est un roman jeunesse, de la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs. Une histoire simple, d’amitié, de découverte, de sport, d’apprentissage, d’initiation, de partage, de bons moments de vie, d’amusement…