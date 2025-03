Roblox Story – Sauver Royal Home !

Sauver Royal Home ! est un aventure Roblox Story, issue de l’univers du jeu vidéo populaire, paru aux éditions 404, fin janvier 2025. Un roman, non officielle, de Maeva Games Videos, qui propose de suivre une princesse aventurière prête à tout pour sauver son royaume.

La sonnette du Royal Campus retentit pour la dernière fois de la semaine. Le portail doré s’ouvre lentement et laisse sortir la horde d’écoliers. Ils semblent heureux d’entamer le week-end. Non loin de l’entrée, Léa est assise sur un banc, sous un cerisier en fleurs. Au loin, la jeune fille peut admirer la beauté du Bois Pluvieux. Son nom est dû aux cascades qui s’y trouvent. Léa attend son meilleur ami, Arthur. Ils se connaissent depuis l’enfance. Léa est la princesse Eléanore, fille du roi Henry et de la reine Eléanore Alexandra. En raison de son statut, elle ne peut pas fréquenter le Royal Campus, comme tous les enfants de son âge.

Royal Home est en danger. Une étrange maladie frappe le royaume et menace ses habitants. Pour trouver un remède, Léa, jeune princesse intrépide, doit traverser sept univers emblématiques de Roblox. Chaque monde réserve son lot d’épreuves et de mystères. Énigmes, évasions, défis épiques : chaque étape mettra son courage et son intelligence à l’épreuve. Aux côtés de son fidèle ami, Arthur, elle affronte des dangers inattendus et rencontre des alliés surprenants. L’univers du célèbre jeu vidéo prend vie dans une aventure captivante et rythmée. Humour, suspense et imagination se mêlent pour offrir un récit palpitant. Accessible aux jeunes lecteurs, ce roman transporte dans une épopée pleine de rebondissements. Une lecture immersive qui ravira les fans de Roblox et les amateurs d’aventure.

